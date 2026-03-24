Drama azul en 'Exatlón México': Tras salida de Doris, Evelyn Guijarro arremete contra su equipo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en el Exatlón México se ha desatado el drama azul, debido a que después de que la que resultara eliminada de la competencia fue la patinadora profesional, Doris del Moral, quien era su mejor amiga en el reality deportivo, la lanzadora de jabalina, Evelyn Guijarro, no ha dudo ni un segundo en demostrar su molestia por esto y arremetió en contra de su equipo, especialmente de Valery Carranza.

A lo largo de las 26 semanas del reality deportivo de TV Azteca, se han visto las rivalidades entre los rojos y azules, en los que principalmente los atletas como El Mono Osuna y Adrián Leo se hacen de gritos e insultos, tensando aún más el ambiente de la competencia que es intenso ante el alto nivel de competitividad que existe, no solo por su permanencia, sino para los premios que se lleva cada equipo y de manera individual.

Pero ahora, la pelea que se desató en las playas de la República Dominicana no involucraron a los rojos, aunque tuvieron que ver con las tensiones entre los azules, en esta ocasión, Evelyn junto a su colega, Koke Guerrero, decidieron arremeter en contra de sus dos compañeras, Valery y Katia Alejandra Gallegos, por el resultado de sus juegos el pasado domingo 22 de marzo del 2026, teniéndose que despedir de Doris.

Como se sabe, el mencionado domingo, las tres atletas azules, Doris, Katia y Valery se enfrentaron en el Duelo de Eliminación, en el que Carranza fue la más destacada, mientras que Gallegos tuvo que usar sus dos Medallas Femeniles, para dejar fuera de competencia a del Moral, causando la ira de la denominada 'Sniper', que junto a Koke las reunió para pedirles que con la misma garra y entrega que estuvieron luchando por su permanencia, así se apliquen en los juegos como la Serie por la Supervivencia y el resto para superar a los rojo, destacando que no podía ser posible que solo se pongan las pilas en ese momento.

Pero eso no fue todo, pues a lo largo del pasado lunes 23 de marzo se vieron muchas tensiones, como el hecho de que nadie cantó junto a 'Touchdown Valery' una porra para Evelyn, y pese a que ganaron el Juego Por La Ventaja, se mantuvieron apáticos, incluso al llegar a las barracas pidieron que no se hagan más porras, hasta que sea momento de un punto decisivo, como los relevos, entre otras rencillas por actitudes.

Fuente: Tribuna del Yaqui