Horóscopos HOY MIÉRCOLES 25 de marzo de 2026: El Sol en Aries traerá nuevos comienzos, ¡confía en tu intuición!

Ciudad de México.- El miércoles 25 de marzo de 2026 baja un poco la intensidad del golpe de realidad del día anterior, pero no creas que todo se calma… más bien entra en una fase de entendimiento. Es como cuando después del caos te sientas y dices: "ok, ya vi lo que está pasando… ¿y ahora qué hago con esto?". Nana Calistar lo diría sin rodeos: no todo se arregla hablando o actuando… hay cosas que primero se tienen que pensar bien, aunque te incomode quedarte a solas con lo que sientes.

Con el Sol avanzando en Aries, la energía sigue empujando hacia la acción, pero ya no desde el impulso ciego, sino desde una especie de claridad que se va acomodando poco a poco. Aun así, Mercurio retrógrado sigue presente, recordando que no todo está listo para resolverse de inmediato; hay procesos que necesitan tiempo, revisión y, sobre todo, honestidad.

Horóscopos de Nana Calistar hoy miércoles 25 de marzo de 2026

Aries

Bájale dos rayitas. No todo se trata de reaccionar en caliente. Hoy te conviene observar más y hablar menos. En el amor, podrías darte cuenta de que alguien no está al mismo nivel que tú… y eso ya te pesa.

Tauro

Te cae un momento de claridad que no puedes ignorar. Eso que defendías tanto ya no tiene sentido. En el amor, podrías empezar a soltar a alguien sin hacer tanto ruido.

Géminis

Tu mente quiere respuestas rápidas, pero hoy no las hay. Acepta la pausa. En el amor, alguien podría dejarte pensando más de lo que quisieras… y no necesariamente para mal.

Cáncer

Necesitas un respiro emocional. Has estado absorbiendo demasiado. Este miércoles es para poner distancia sana. En el amor, menos drama y más paz… eso es lo que te conviene.

Leo

No todo gira a tu alrededor, y hoy la vida te lo deja clarito. Escucha más, impón menos. En el amor, alguien podría sorprenderte con una verdad que no esperabas.

Virgo

Deja de querer arreglarlo todo. Hay cosas que no te corresponden. Hoy es para soltar control. En el amor, podrías darte cuenta de que estás dando más de la cuenta.

Libra

Te toca tomar una decisión incómoda, pero necesaria. Ya no puedes quedar bien con todos. En el amor, alguien quiere claridad… y tú ya no puedes seguir evadiendo.

Escorpio

Tu intuición está más fina que nunca. Sabes lo que pasa, aunque nadie lo diga. En el amor, decide si confrontas o si te retiras con dignidad.

Sagitario

Te aburres fácil, pero hoy la vida te pide paciencia. No todo es emoción constante. En el amor, alguien podría pedirte estabilidad… ¿estás listo para eso?

Capricornio

Estás pensando demasiado en lo que “debería ser” y poco en lo que es. Aterriza. En el amor, podrías ver con más claridad lo que antes justificabas.

Acuario

Traes ideas dando vueltas, pero necesitas ordenarlas. Hoy es para aterrizar planes. En el amor, una conversación tranquila puede aclarar mucho más que mil discusiones.

Piscis

Sigues procesando emociones, pero ya no desde el dolor, sino desde el entendimiento. Vas bien. En el amor, podrías empezar a cerrar una herida sin darte cuenta.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo del día, revisa diariamente las predicciones de la poderosa vidente Nana Calistar; no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui