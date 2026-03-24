¿Le reclama por negarse a un dueto? Cristian Castro le manda contundente mensaje a Luis Miguel

Ciudad de México.- El reconocido y polémico cantante mexicano, Cristian Castro, recientemente ha brindado una entrevista en la que acaba de confesar que sigue siendo un sueño para él tener colaboraciones musicales con grandes artistas, es por ello que le mandó contundente mensaje al reconocido cantante español nacionalizado mexicano, Luis Miguel, ¿acaso ha decidido enviarle un reclamo por negarse a un dueto juntos?

Hace unas horas que el nombre del Cristian ha estado en boca de todos, al haber realizado un inesperado dueto musical al lado de Carín León, por lo que en una reciente entrevista para el programa Sale el Sol, decidió romper el silencio sobre el hecho de que tiene mucho tiempo tratando de mantener una conversación con el denominado 'Sol de México' y llegar a un acuerdo para poder cantar juntos en algún momento.

El hijo de Verónica Castro fue sumamente contundente al momento de declarar que él tiene mucho tiempo queriendo colaborar con el creador de La Bikina, y que al parecer el cantante sabría bien estos deseos, por lo que una vez más, señaló que se muere por una colaboración a su lado: "Él sabe que yo me muero por él, así que, nada más estoy esperando que él se dé un tiempito para cantar conmigo, mucha gente como que nos compara, yo lo que quiero es que cantemos juntos para que se blanquee la cosa".

De la misma manera, dejó en claro que de ser necesario, si lo que se requiere para poder cumplir ese sueño es que él mismo viaje a Madrid para reunirse con el intérprete de La Incondicional, él no dudará en tomar un vuelo hasta poder encontrarlo, incluso ante la cámara le mandó a decir que a donde sea que esté va a ir a encontrarlo para esto: "Me voy a ir a Madrid a buscarlo, hasta encontrarlo: Luis Miguel, a donde estés

Finalmente, reveló que si no se puede realizar una colaboración musical con Luis Miguel, por lo menos espera que este l invite a su boda con Paloma Cuevas y que lo deje ser uno de los que canten para ellos en su feliz unión matrimonial, incluso una vez más le mandó ese mensaje a través de la cámara de manera directa, afirmando que solo quiere una oportunidad: "Yo quiero cantar en tu boda, mijo, aunque sea déjame cantar en tu boda".

Fuente: Tribuna del Yaqui