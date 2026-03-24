"Me dolió mucho": Samo responde a Mario Domm tras acusarlo de dejar tirado el show de Camila (VIDEO)

Ciudad de México.- Como te informamos antes en TRIBUNA, durante la presentación del grupo mexicano Camila el 19 de marzo de 2026, Mario Domm estalló contra su compañero de banda Samo, pues el susodicho no estuvo presente y, como respuesta, el intérprete dijo que su colega con esa ocasión ya eran dos veces que los dejaba tirados con el trabajo, por lo que hace un par de horas rompió el silencio el afectado.

En una rueda de prensa, el veracruzano abordó toda esta polémica y exigió una disculpa pública por parte de Mario, porque considera injusto que lo haya responsabilizado ante el público. Además, contó que las palabras del ex de Yuridia le causaron un daño personal y también a su imagen. En cuanto al motivo de su ausencia, explicó que fue porque no se cerró un acuerdo laboral y no por falta de compromiso.

"Les dije: 'Me siento frustrado, me siento con coraje, impotente, quiero ir a cantar'. ¿Cómo es posible que un día te diga hermano y otro día te corte la cabeza frente al público?", confesó Samo, después de decir que previo al show en la Feria de las Fresas de Irapuato les había mandado una nota de voz y ahí, según su versión, fue bastante honesto al expresar su enorme frustración por no poder arreglar el asunto personal a tiempo.

Mario Domm

No obstante, al día siguiente lo que recibió como respuesta fue un mensaje de Domm en el que se decía arrepentido de haberlo invitado a Camila. Con respecto a la disculpa, dejó en claro que no era para él, sino para que sus seguidores sepan la verdad y no se queden con una idea errónea. Basándonos exclusivamente en sus palabras, todo parece indicar que ese fin de semana fue víctima de acoso digital.

"Se arrepiente de haberme invitado a la gira de Camila" Samo EXIGE a Mario Domm que se DISCULPE tras EXHIBIR su ausencia en el concierto de Camila y REVELA que se siente V10L3NT4D0. ¿Qué opinas de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/spJ6kyZJ3h — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 24, 2026

"Me quiero disculpar con todos los fans, con el público en general, les doy toda la razón en que hayan escrito tantas frases y cosas llenas de odio en redes sociales. Yo también lo hubiera hecho en su lugar, pero el público no tiene la información que hay detrás del desafortunado comentario de mi compañero Mario en el escenario del show que tuvieron en Irapuato", puntualizó. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Mario Domm no se ha pronunciado sobre el asunto.

Fuente: Tribuna del Yaqui