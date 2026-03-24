Ningún signo se beneficia: Horóscopo Chino para este martes 24 de marzo del 2026, día del Gallo de Fuego

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este martes 24 de marzo del 2026, en el que es el día del Gallo de Fuego, que afirma no traerá beneficio a ningún signo.

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El Gallo y el Fuego Yin favorecen decisiones bien pensadas, especialmente en temas prácticos, por lo que hay algo en el ambiente que te invita a mirar con más atención los pequeños detalles, y a descubrir un error o ajuste necesario que antes habías pasado por alto.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es un excelente momento para cerrar asuntos pendientes o avanzar con algo que requiere precisión, incluso la constancia vuelve a ser tu mejor aliada.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

No es un día para actuar por impulso, aunque eso no siempre te resulte fácil, ahora debes de mantener un equilibrio, pues el Gallo pide método y el Fuego Yin exige reflexión antes de moverse.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



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Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Gallo tiende a señalar lo que no funciona, y eso podría incomodarte, por lo que la energía del día puede ponerte frente a situaciones donde la crítica o la exigencia estén más presentes, sin embargo, si tomas distancia, podrías encontrar algo útil en esa mirada.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Puede ser un buen momento para ordenar un proyecto o definir una estrategia más clara, ya que después de días más expansivos, hoy la energía te pide precisión y no hace falta hacer grandes movimientos.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Hoy podrías tomar una decisión importante con total seguridad, además de que también es un buen momento para expresar algo que venías guardando, y cuando hablas con precisión, tu mensaje llega mejor

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El ritmo del día puede parecerte algo lento o demasiado estructurado, sin embargo, el Gallo tiene algo que enseñarte: no todo se resuelve con velocidad, mientras que el Fuego Yin sugiere observar antes de actuar.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Puede ser un buen momento para mejorar algo en tu entorno o en una relación, recuerda que no hace falta hacerlo perfecto. Basta con hacerlo mejor.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

El Gallo te pide precisión, y el Fuego Yin te invita a pensar antes de hablar o actuar. Puede que no sea tan divertido, pero sí más efectivo. Si logras concentrarte, podrías resolver algo importante. La calidad hoy vale más que la rapidez.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

El Fuego Yin potencia tu mirada crítica y tu deseo de hacer las cosas bien. Es un excelente momento para ordenar, decidir y avanzar con precisión. Solo cuida no exigir demasiado a los demás. No todos siguen tu mismo nivel de detalle.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

El Gallo tiende a señalar errores, y eso puede tensionar relaciones. Antes de reaccionar, conviene escuchar con calma. No todo es un ataque personal. A veces hay algo útil detrás de lo que incomoda.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Gallo aporta estructura, y el Fuego Yin claridad para ver qué necesita atención. No hace falta hacerlo todo hoy. Pero sí dar un primer paso. A veces organizar también es una forma de cuidarse.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui