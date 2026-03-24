"No hubo el cuidado": Joanna Vega-Biestro explota contra Marisela tras el concierto en Mexicali

Ciudad de México.- En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la reconocida cantante estadounidense Marisela dio su versión sobre el momento vergonzoso que experimentó el pasado fin de semana cuando ofreció un concierto en el Palenque de Mexicali, pues el público la abucheó y no les bastó solo con eso, porque hasta terminaron tachándola de no cantar por presuntos problemas técnicos.

"Lo que pasó honestamente fue algo técnico", inició explicando la intérprete de Avíentame para después adjudicarle a esta dificultad el que su voz no se escuchara. "Yo hice un show, más de la mitad, y desafortunadamente yo soy la que tengo que pagar porque ahora dicen que no cantó", reiteró la mujer de 59 años. Asimismo, Infante la apoyó diciendo que ella tiene toda una carrera que la respalda.

Joanna Vega-Biestro culpa a Marisela

Una vez que se terminó de reproducir la entrevista, Joanna Vega-Biestro no se quedó callada y comentó que no le convencía la explicación. Además, partió del comentario de Marisela donde dijo que ahora ella "pagaba los platos rotos". La conductora de televisión se mostró algo indignada y enfatizó en que, por supuesto, ella es la responsable porque los fans van a verla a ella en el concierto.

Marisela

"No me convence esa explicación que le dieron sus ingenieros, o sea, es que llegó gente de más y ya no se escuchó, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada", puntualizó Vega-Biestro. "La gente está pagando un boleto para irla a verla, no pagaron un boleto por el ingeniero que contrató y aquí claramente se ve que no hubo el cuidado de ensayar antes de presentarse y el público tiene todo el derecho a quejarse".

Marisela es ABUCHEADA en Mexicali tras PROBLEMAS técnicos en su concierto. ¿Qué opinas de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/NuIARpRPYM — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 24, 2026

En los videos que circulan en redes sociales se observa a la estrella quejarse varias veces por presuntos problemas con el apuntador y, a pesar de que en un comienzo siguió con el show, terminó abandonando el escenario. En cuanto a los asistentes, según medios locales, abandonaron el recinto molestos y un par asegura que en otras ocasiones hasta ha llegado tarde a la presentación.

Fuente: Tribuna del Yaqui