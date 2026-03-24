Pese a ganar Miss Universo, Fátima Bosch recomienda no participar en concursos de belleza y explica porqué

Ciudad de México.- La reconocida originaria de Tabasco, Fátima Bosch, acaba de salir a explicar porqué en una reciente entrevista ella fue contundente al momento de que no recomendar participar en concursos de bellezas, dejando en claro que es precisamente porque ella ganó Miss Universo 2025 que puede salir a decir que no desea que las niñas y jóvenes aspiren a esto, por una importante razón.

Hace un par de días, Fátima se presentó en un foro sobre mujeres en El Salvador, en el que con total honestidad aconsejó a las niñas y jóvenes que desean ser Miss Universo, que lo piensen bien, pues ella no aconseja que no se metan a concursos si no tienen un propósito fijo y bien pensado, debido a que la corona dependen de la estabilidad mental: "Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera. La realidad es que Miss Universe depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante y quieres darle visibilidad, entonces adelante".

De la misma manera, señaló que en su experiencia, los certámenes no están acostumbrados a una mujer que es real, que es sincera, que no entren en la talla que ellos desean, y sobre todo, que tiene voz propia y la alza por el bien, posiblemente haciendo referencia a su pleito con Nawat Itsaragrisl, el representante del certamen de belleza de Tailandia: "Si tú te quieres meter a un concurso de belleza para cambiar ese molde y para hacerle ver a todas las mujeres y a las niñas que no necesitas ser perfecta y que traes un proyecto que va a ayudar a la humanidad, adelante y haz el cambio".

Como era de esperarse, el público se le fue encima y la criticó por ese mensaje, cuando ella viene de ahí y es la Miss Universo del 2025 - 2026, incluso hubo quienes la tacharon de ser hipócrita. Es por este motivo que Fátima ha decidido salir a aclarar sus palabras, señalando cual fue el motivo del porque cuando se le pidió que incentivara a las niñas y las invitara a participar en certámenes de belleza, su respuesta fue que ella no lo recomendaría.

Según su explicación, ella no considera que fue malinterpretado porque no está menospreciando su valor, sino que desea que el motivo sea el correcto, que no sea solo por ganar o por sentirse la más bonita, dejando en claro que para tener una corona, haty que tener un propósito profundo: "Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Resalto que es una experiencia que requiere preparación, temple, inteligencia emocional y un propósito profundo”.

Fuente: Tribuna del Yaqui