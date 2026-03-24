¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Avance para este martes 24 de marzo del 2026

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los mismos integrantes de los azules, debido a que tras la partida de Doris del Moral, sigue afectando el ánimo, pero les daría poder en competencia, y según los spoilers de este martes 24 de marzo del 2026, ya se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, además de una Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules van a pasar por un momento de mucha suerte, aunque podrían mantenerse en los problemas entre los mismos azules en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podrían seguir dejando con las manos vacías al equipo de El Mono Osuna, que hace unos días se burlaban por su excelente racha en la competencia como la Serie por la Supervivencia.

Aunque no se sabe en concreto quién se llevaría la Medalla Femenina, en esta semana 26, que al final se vuelve una importante ventaja a en el Duelo de Eliminación para quienes pierdan la Serie por la Supervivencia, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que las mujeres azules se la quede, siendo Evelyn Guijarro la favorita, ya que el canal de YouTube de Proyecto TV afirma que van a tener una excelente racha toda la semana.

¿Se desquita con Val? Koke le habla fuerte a Valery por haber cantado una porra. ¿Crees que Koke exagera?#ExatlónMéxico por Azteca UNO. Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/Pwl1OieUos — Exatlón México (@ExatlonMx) March 24, 2026

Con respecto a la Batalla Colosal se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial porque en adelantos Antonio Rosique dice que es ir a un concierto de un famoso DJ que se presentará en Punta Cana, y al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el de los azules, que lidera Koke Guerrero, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de azul, como el pasado lunes 23 de marzo.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos ganen ambas.

Fuente: Tribuna del Yaqui