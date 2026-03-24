Reynaldo Rossano asegura que sus hijos "están secuestrados": El actor de Televisa culpa a su ex

Ciudad de México.- El reconocido actor y comediante mexicano, Reynaldo Rossano, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente brindó una entrevista para TV Notas, arremetiendo en contra de Karla Arreloa, pues la ha acusado de usar manipulación para romper su buena relación con sus hijos en común, incluso la estrella de Televisa, aseguró que sus descendientes "están secuestrados" por ella y sus chantajes.

A seis años de su separación de Karla, en sus declaraciones, afirmó que su exesposa en ese tiempo ha influido de manera negativa en los dos hijos que tuvo con él, señalando que ya no quiere "negociar con terroristas psicológicos", que solo manipula la mente de los que los rodea, con lo que ha conseguido "secuestrarlos" y ponerlos en su contra: "Lo sé porque jamás les hice daño, yo los respeté, los he amado, y ese cambio tan drástico no puede venir de otro lado sino de una manipulación mental. Lo único que me queda es desearle el bien, para que mis hijos estén bien".

De la misma manera, declaró que fue responsable los 15 y 14 años que pasó con ambos, pero de la separación los perdió, expresando que le duele como padre y los extrañará toda la vida, y ahora lamenta haberlos tenido con Karla, porque es solo una interesada que busca beneficios económicos para ella, no para sus hijos: "Los 2 venimos de estrato social no favorecido, pero soy una persona de lucha; sin embargo, por venir de abajo no le voy a quitar el patrimonio a alguien. Ella, en lugar de trabajar y desarrollarse, trata de quitarme lo poco que poseo".

El denominada 'El Papirrín', señala que sigue con problemas legales con su ex, pero que no puede hablar porque ella buscó y consiguió amarrarle las manos para que no diga nada y que hasta el día de hoy no tiene sentencia: "Ella ya no puede decir mucho, porque uno ya es adulto y la jovencita está a punto de serlo, y uno, como padre, ya pierde cualquier facultad con ellos". De la misma manera, agregó que ni siquiera : "He buscado contactarlos, pero han expresado que no quieren, entonces a ver si al rato no es perjudicial, porque me vayan a acusar de acoso, o no sé".

Solo me queda respetar lo que piden y esperar que ellos se acerquen, porque no quiero incomodar. He llorado muchas veces. Me conmueve hasta la fecha no poderlos abrazar. Su mamá me arrebató muchos momentos importantes en los que quise y quisiera estar presente, pero ya no puedo regresar el tiempo", agregó.

De la misma manera, destacó que él por su parte, cree que sí pueden volver a estar juntos, pero que habrá que reconstruir mucho y todos tomar terapia porque están lastimados y no se puede hacer como que no pasó nada, sino buscar dialogar y entenderse, pues desea abrazarlos y que los ama, por lo que estar lejos de ellos lo entristece: "Esta situación es triste, porque sé que se quitaron mi apellido en redes sociales, pero no legalmente. Su hermano mayor (Diego, a quien tuvo en una relación anterior) los trató de buscar, pero lo bloquearon. Él no tiene nada que ver. Lo peor es que todos nos llevábamos bien".

"Pese a todo, Reynaldo considera que la verdad siempre sale a flote: “No hay nada que el tiempo no descubra, aclare, y yo esperaré a que suceda. Si no pasa nada, me quedaré con el sabor de boca de que hice todo lo mejor posible".

Fuente: Tribuna del Yaqui