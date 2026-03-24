Salió volando de su asiento y sobrevivió: La historia de la azafata tras el choque en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Una azafata de Air Canada identificada como Solange Tremblay sobrevivió por poco a un accidente de un avión que se estrelló el pasado domingo contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. La mujer fue localizada con algunas lesiones, pero con vida, algo que es impresionantes porque murieron el piloto y el copiloto en este terrible hecho que quedó grabado.

Además, de lo anterior también resulta impactante que la fémina debido al fuerte golpe salió expulsada de la silla. Actualmente, el que siga en este mundo es considerado por muchos, incluyendo su hija Sarah Lepine un "verdadero milagro". En entrevista con cadena de noticias canadiense TVA Nouvelles la descendiente dijo que por lo reciente todavía estaba intentando procesar lo que sucedió.

En el mismo especio contó que la mujer que le dio la vida sufrió múltiples fracturas en una pierna y va a requerir una cirugía. A pesar de que no sabe con exactitud cómo logró superar esta terrible experiencia de acuerdo con un experto en seguridad se salvó porque llevaba un cinturón de seguridad de cuatro puntos especial para los empleados: "Sin duda tiene un ángel de la guarda que la protege", afirmó Lepine.

Avión de Air Canada

De hecho, ella no fue la única porque igual superó esta desgracia Clément Lelièvre, una pasajera quien cree la razón fue gracias a los reflejos de los pilotos. En interpretación de la historia los encargados de pilotear la unidad frenaron con bastante brusquedad. Cabe señalar que el avión llevaba a bordo más de 70 pasajeros a bordo y que iba a aterrizar cuando colisionó con un camión de bomberos que se dirigía a ayudar en un accidente con otra aeronave.

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Para el experto en seguridad aérea Jeff Guzzett en efecto fue un milagro lo que pasó con Solange comparando estas consecuencias con la destrucción total de la parte frontal del avión: "Está diseñado para soportar probablemente mayores impactos que los asientos de pasajeros, ya que se necesita al auxiliar de vuelo para ayudar a los pasajeros a salir del avión después de un accidente".

Fuente: Tribuna del Yaqui