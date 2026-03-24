¿Tiene pesadillas o está enfermo? Esto significa que tu perro tenga espasmos musculares al dormir

Ciudad de México.- Uno de los misterios más grandes, es si los perros sueñan al igual que las personas, ya sea cosas que lo alegren o tengan sueños malos que lo aterren, por lo que en TRIBUNA DEL YAQUI , te decimos que es lo que significaría que tu perro tenga espasmos musculares involuntarios mientras que está dormido profundamente, ¿acaso tiene pesadillas o está enfermo?

Al igual que las personas, los perros tienen la habilidad de soñar una vez que entra en un estado profundo de reposo, para reparar sus células, sus músculos y todo, al igual que un humano. Durante este periodo de sueño profundo, es probable que hayas notado que el can tenga espasmos involuntarios, como que mueve una patita o la cabeza, y después vuelva a mantenerse quieto, para poco después repetir esto.

Para muchos, esto podría significar que está corriendo en sueños, como siendo una cazador o que probablemente algo lo asuste y esté teniendo pesadillas, pero ahora, según un informe, hay estudios de la psicología canina, en al que se aclara que la mente de tu mascota no maneja escenarios tan complejos como el de las personas, sino que simplemente sueña con lo que más ama, en este caso su dueño.

Ante esto, es que señalaron que supuestamente, el animal no crea escenarios ficticios en los que es perseguido por un monstruo que es maltratado, sino que en realidad recrea en su menta los recuerdos ya instalados en su mente, mayormente los que ha vivido a tu lado, en el que ve claramente tu rostro, puede oler tu esencia y hasta sentir tu tacto cuando lo acaricias, y eso es lo que hace que su cuerpo se mueve, como en una reacción al ser más importante en su mundo.

Cabe mencionar que hasta el momento, no hay una forma concreta de verificar que tipo de sueños puede estar teniendo tu can, pero expertos dejan en claro que los estudios que se han realizado en Universidades, como Yale, para comprender mejor el comportamiento de las mascotas del hogar, exhiben que realmente los perros no tienen un mundo mayor al que se le muestra y las mayores reacciones son al ver, sentir y oler a su ser más amado, que en este caso es su amo.

Fuente: Tribuna del Yaqui