A Toñita la plantan antes de la boda: La exintegrante de 'La Academia' revela que prometido la bloqueó

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras mexicana, Toñita, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente ella misma ha confirmado que la plantaron poco antes de su boda, y en entrevista con TV Notas, la exintegrante de La Academia, fue sincera al declarar que no sabe que pasó, pero que quién era su prometido la bloqueó de redes sociales y no se ha contactado con ella.

La famosa cantante, reveló que la que considera que es su expareja, es un neurocirujano llamado Eulalio Valdez, con quien ya llevaba 8 meses de relación y que incluso ya le había propuesto matrimonio, pero ahora todo cambió y él la dejó sin explicaciones, la bloqueó y ahora ella no desea saber nada del amor: "Ya no quiero saber nada de los hombres. En mi última relación, hace como 3 meses, ¡me terminaron! Tuvimos una discusión y me bloqueó. Yo supuse que esa persona necesitaba su tiempo y se lo di, pero pasaron diciembre, enero, febrero… Estamos en marzo y no me ha buscado".

Ante esto, declaró que el anillo de compromiso se lo quedó y lo tiene guardado, porque ella sabe que no se deben de regresar y que él le dijo que lo que le daba lo hacía de corazón y no le tenía porque devolver nada, por lo que ella se lo quedaba, destacando que además de todo no se ha comunicado con ella desde hace meses, y no sabe ni porqué: "Me trataba muy bien. Ya le había presentado a mi mamá. Me lo llevé a Tantoyuca. Ya conocía a mi hija y yo a los suyos. No sé en qué momento nos perdimos".

Toñita y Eulalio. Internet

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy señaló que la última pelea que tuvieron fue por celos a su ex, el padre de su hija, ya que se llevaban bien y hasta tenía llaves de su departamento, pero que ellas se las quitó por él, pero esperaba igualdad y le reclamó por una mujer en su vida, que él no quiso atender, que se molestó y simplemente él solo se desapareció, y han pasado ya varios meses.

“Resulta que un día su chofer le dio un mensaje de esta persona y le pregunté que qué pasaba, si yo acomodé las cosas con mi ex, porque él lo consideraba una falta de respeto, ¿por qué él no lo hacía con la mujer que le comenté? Veníamos agarrados, tomé su manita y se la puse a un lado. Yo ni grité ni me peleé, pero se enojó y ni siquiera me explicó nada. Hasta la fecha no sé de él. Tengo 45 años, él 52, y mi mente revoluciona un poco más, en el sentido de lo correcto y lo incorrecto", agregó.

Ante esta situación, la exestrella de TV Azteca, declara que en medio de este mal de amores, y después de esta ruptura, lo que hará es que se tomará su tiempo para sanar y espera por lo menos estar un año sin pareja, sanando su corazón de esta terrible situación que atraviesa anímicamente: "Es un proceso. Si tras terminar con el padre de mi hija tardé 3 años en volver a andar con alguien, aquí yo espero 2 o 1".

Toñita dice que se enfocará en su carrera. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui