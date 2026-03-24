VIDEO: 'Payo' de Grupo Frontera termina con la cara llena de pastel en concierto histórico

Ciudad de México.- La banda logró un lleno histórico en donde incluso varios asistentes subieron a las casetas de seguridad para alcanzar a ver a la agrupación. En las primeras horas del 23 de marzo, Adelaido 'Payo' Solís, vocalista de Grupo Frontera, cumplió 23 años y los integrantes del grupo le tenían una broma preparada.

"¿Ya son las doce?", preguntaron al público y salieron cada uno con un pastel que terminó embarrado en la cara del artista, quien tomó con humor el momento.

'Payo' de Grupo Frontera termina con la cara llena de pastel en concierto histórico

De inmediato el público empezó a corear Las Mañanitas en honor al intérprete de 'Que vuelvas' y 'No se va'. Payo se quedó conmovido y en la siguiente canción se equivocó al tratar de iniciar el tema pues seguía muy emocionado: "La estamos ca... porque alguien trae la cara llena de pastel", dijo con una sonrisa en el rostro antes de continuar con el espectáculo.

¡Feliz cumpleaños Payo!

Nacido en 2003, Adelaido 'Payo' Solís se unió a la banda en 2022 y ha logrado un éxito impresionante en la música regional mexicana. Antes de ser parte de Grupo Frontera, 'Payo' trabajaba en la instalación de cercas en su natal Texas. Sin embargo, su pasión por la música lo llevó a unirse a la banda, que se creó en el Valle de Texas y tiene raíces mexicanas en Nuevo León y Tamaulipas.

Payo ha compartido escenario con artistas como Bad Bunny y ha lanzado éxitos como 'No se va' y 'Un x100to'. Su carisma y sencillez lo han convertido en un favorito entre los fans.

'Payo' de Grupo Frontera termina con la cara llena de pastel en concierto histórico

Fuente: Tribuna del Yaqui