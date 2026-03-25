¿Alejandra Guzmán está grave? Enrique Guzmán confiesa que sufrió accidente en casa; se le safo la cadera

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor de origen mexicano, Enrique Guzmán, recientemente causó una gran preocupación entre medios de comunicación y fans, debido a que hace poco confirmó que su hija, Alejandra Guzmán, se encuentra bajo tratamiento por haber sufrido un terrible accidente en su casa, señalando que esto provocó que se le safo la cadera, ¿acaso está grave la intérprete de Llama Por Favor?

Como se sabe, desde hace casi seis meses que la intérprete de Reina De Corazones se encuentra preocupando a sus millones de fans, debido a que tuvo que aplazar su gira musical en lo que era sometida a cirugía por complicaciones de sus lesiones lumbares pasadas. Poco después, confirmó que le diagnosticaron osteoporosis y que tenía un daño severo en los huesos, que con tratamiento, cirugías y terapias físicas finalmente había logrado superar y ahora vive "sin dolor", por lo que ya estaba lista para retomar sus actividades.

Pero ahora, durante una rueda de prensa con medios como Sale el Sol, Enrique reveló que su hija está bien y fuera de peligro, pero que en su hogar se accidentó a causa de su perro, provocando que se le safo un hueso de la pelvis, pero según las declaraciones del exactor de Televisa, no fue nada serio: "El pin... perro que tiene, se le atravesó antier y se le safo en la cadera, estuvo con tratamientos, está ya con masajes, le volvieron a poner el hueso, ya sabe que tiene las dos caderas de titanio, y ya está bien, excepto que el perro se le atravesó en medio".

¿Frida Sofía NO quiere REENCONTRARSE con Alejandra Guzmán a pesar de CASI M0R1R? ¿Crees sea pronto este esperado momento? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/entCkWy2k6 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 10, 2026

Ante esto, el intérprete de La Plaga, señaló que no es la primera vez que le pasa algo así a su hija al lado de la fallecida leyenda del cine, Silvia Pinal, agregando que ya ha vivido varias experiencias similares, y que por ello ya se sabe el protocolo y realmente solo debe de seguir su tratamiento y en poco tiempo estará sobre el escenario: "Eso le respiro esa pierna, y lo único que necesita es un masaje, ese masaje, pero ya tiene anunciada una gira. No, ya le pasó trabajando en Las Vegas que haciendo un paso de baile se le safa el huevo, porque tiene ahí en la pelvis y se le safa de ahí".

Finalmente, dejó en claro que es muy probable que este día se comunique con la madre de Frida Sofía para actualizarse de su estado, pero que está bien, preparando detalles de sus shows: "Creo que ya está bien, hoy voy a hablar con ella, y sí, está preparando la gira que contrató un robot que baile". Sobre si el amor llegó a Alejandra y Luis Enrique Guzmán, dejó en claro que ambos están bien y no ahondó en el tema: "Mi Alejandra está enamorada de la vida y Luis Enrique ya está, ya".

¡Alejandra Guzmán SUFRE GRAVE ACCIDENTE tras una CAÍDA en su casa! ¿Qué opinas sobre sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/9X4XaAW5C8 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui