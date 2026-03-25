Ana María Alvarado fue víctima de robo a mano armada en vacaciones en Brasil; no podría volver a México

Río de Janeiro, Brasil.- La reconocida presentadora y periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, recientemente empleó sus redes sociales para revelar que fue víctima de la delincuencia durante sus vacaciones en Brasil, que al parecer habría sido a mano armada, incluso en los informes extraoficiales se dice que no podría volver a México porque no tendría sus documentos para viajar de Brasil al país.

Desde hace varios días, Ana María se encuentra fuera de Sale el Sol y de México, debido a que junto a su esposo y su hijo, Alex, se encuentra disfrutando de unas vacaciones adelantadas de Semana Santa en Río de Janeiro, Brasil, donde en ves de terminar con una sonrisa y las mejores anécdotas, como había estado compartiendo en redes sociales, en realidad se acabó con un terrible susto al ser asaltada en sus calles junto a sus familiares.

Fue mediante las historias de su cuenta de Instagram que la reconocida periodista de los espectáculos y presentadora mexicana de Imagen TV, que confirmó que durante uno de sus paseos por la zona turística, fue víctima de la delincuencia, señalando que no podía decir nada más que no podía dar detalles, y que estuvieron cinco horas con las autoridades levantando las denuncias correspondientes al asalto que sufrieron.

¡Nuestra querida @anamaalvarado fue víctima de la delincuencia en Brasil!

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¡Más adelante en #SaleElSol tendremos más detalles! ??uD83DuDCF2uD83DuDCFA #SESAlMomento pic.twitter.com/RPaZ4dF83I — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 25, 2026

Ante esto, la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, de Doña Carmelita, aseguraron que en realidad fue un asalto muy grave, ya que le robaron todo lo que tenía, que incluso fueron despojados de varias de sus pertenencias, como celulares, documentos importantes, entre ellos pasaportes, y por supuesto, dinero en efectivo que cargaban con ellos, lo que podría impedir su regreso a la capital Azteca.

Según las declaraciones de la cuenta de la mencionada red social, declaró que esto pasó la noche del pasado martes 24 de marzo, alrededor de las 11 de la noche, y que los asaltantes los habrían emboscado con arma en mano, que por fortuna no usaron y estaban bien: "El hecho ocurrió a las once y media de la noche del día de ayer, sabrá Dios a dónde se fueron a meter, que con arma en mano los atracaron. Ya se levantó una denuncia y tuvieron que pasar cinco horas en la delegación para declarar y levantar el acta. Ellos están bien", agregaron.

LA ASALTAN Y LE ROBAN TODO!! La que se llevó un gran susto junto con su hijo ALEX, fue la periodista ANA MARIA ALVARADO, y es que en sus vacaciones por RIO DE JANEIRO, ella y su hijo fueron despojados de todas sus pertenencias, incluyendo dinero, documentos y celulares... pic.twitter.com/Uzbp3oohtn — Doña Carmelita (@CarLon_2020) March 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui