¿Ángel Muñoz solo se vengó? Gerardo Ortiz rompe el silencio sobre su 'romance' con Ana Bárbara

Ciudad de México.- El reconocido cantante de corridos tumbados, Gerardo Ortiz, durante una entrevista ha decidido finalmente romper el silencio, por primera vez, con respecto al tan mencionado y polémico romance que supuestamente tuvo con la cantante de rancheras, Ana Bárbara, tras su compromiso con Ángel Muñoz, ¿acaso revela que la infidelidad fue solo venganza al fallo inicial de la intérprete de Bandido?

Aunque actualmente Muñoz es el acusado de infidelidad por parte de Adriana Toval, que se dice ser la amante, en julio del 2025, el presentador de espectáculos, Javier Ceriani, aseguró que la cantante de rancheras le estaba poniendo el cuerno con el cantante de corridos tumbados, afirmando que fue el oficial de aduanas en aeropuertos, quien los descubrió al leer unos supuestos mensajes subidos de tono entre ambos.

Al parecer esto se habría dado cuando la intérprete de Qué Poca y Ortiz trabajaron juntos en el año del 2019, como jueces en el programa Tengo Talento, Mucho Talento, que fue transmitido en Estados Unidos, por Estrella TV, y en México, por Univisión, afirmando que la producción los cubrió, y que cuando Ángel se enteró, casi se desata la separación de la pareja, porque fue un momento muy intenso en el que pelearon severamente.

A ocho meses de esta situación tan polémica, el intérprete de temas de Tal Como Eres, ha decidido romper el silencio para aclarar de una vez por todas que lo mencionado por el expresentador del extinto programa, Chisme No Like, es completamente falso y solo puede decir que respeta mucho a la cantante y desconoce los chismes que han circulado: "Pues nada, no tengo nada que decir al respecto, respeto mucho a Ana Bárbara y siempre nos hemos llevado muy bien, la verdad. Desconozco la información, incluso… no tengo nada al respecto que decir".

"Sabe que la queremos mucho y siempre tuvimos muy buena, hemos tenido muy buena amistad, así que pues nada, siempre apoyándola".

Fuente: Tribuna del Yaqui