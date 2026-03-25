En México, la tuberculosis sigue afectando a adultos y niños: Detecta los síntomas y protégete

Ciudad de México. - El pasado 24 de marzo de 2026 se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis, una de las enfermedades que más estragos ha causado en México. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal, en el país se reportan alrededor de 25 mil nuevos casos de tuberculosis al año, según declaró el titular del Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), Eduardo Becerril Vargas.

De igual manera, explicó que se trata de una enfermedad infecciosa provocada por bacterias que se transmiten por el aire y afectan los pulmones. Además, sus síntomas son poco específicos, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento. Es fundamental que ante la mínima sospecha se acuda de inmediato a recibir atención médica, ya que sin intervención oportuna la mortalidad puede alcanzar hasta el 50 por ciento.

"El reto es la detección temprana porque los síntomas son muy poco específicos. Detectando a tiempo, se inicia un tratamiento y podemos interrumpir la cadena de transmisión", puntualizó Becerril Vargas. El médico infectólogo resaltó que en el INER cuentan con tecnologías innovadoras que permiten diagnosticar la tuberculosis de manera rápida y precisa, como GeneXpert, Sistema Cobas 5800 y BD MAX.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las condiciones que aumentan el riesgo de contraer la enfermedad son:

La diabetes (exceso de azúcar en la sangre). Un sistema inmunitario debilitado (por ejemplo, por infección por VIH). La desnutrición. El consumo de tabaco. El consumo nocivo de alcohol.

Daña los pulmones

Síntomas

Aunque algunas personas pueden no presentar signos evidentes, en TRIBUNA te mencionamos algunos de los más comunes: tos persistente, a veces con sangre; dolor torácico; astenia; cansancio; pérdida de peso; fiebre; y sudores nocturnos. Entre las medidas preventivas, se recomienda el uso de mascarillas y asegurar una ventilación adecuada de los espacios, especialmente en lugares cerrados.

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La misma OMS informó que más del 80 por ciento de los casos y muertes por tuberculosis se registran en países de ingresos bajos y medianos. Además, esta enfermedad afecta principalmente a adultos en su etapa más productiva, aunque ninguna persona está exenta de riesgo. En México, actualmente la tuberculosis está afectando de manera significativa a Nuevo León, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en detección de casos.

Fuente: Tribuna del Yaqui