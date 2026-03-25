ExMiss Universos se unen para criticar Fátima Bosch: Andrea Meza y Lupita Jones arremeten en su contra

Ciudad de México.- En un hecho sin precedentes, dos antiguas Miss Universos en un programa de Telemundo han sorprendido a sus espectadores al unirse para criticar las opiniones de la actual portadora de la Corona del certamen, la originaria de Tabasco, Fátima Boch. Ambas exreinas de belleza dieron su contundente opinión y arremetieron en contra de la joven por haber aconsejado que no se participe en concursos de belleza.

Como se sabe, hace unos días durante un foro de mujeres en El Salvador, Fátima declaró que Miss Universo requiere de una persona que vaya a darle un propósito real al reinado y no solo para que la reconozcan como la más bella, destacando que es difícil portar la corona, ya que no se está acostumbrado a una mujer real con voz propia, por lo que no aconseja esto al menos que se tenga una meta: "Si tú te quieres meter a un concurso de belleza para cambiar ese molde y para hacerle ver a todas las mujeres y a las niñas que no necesitas ser perfecta y que traes un proyecto que va a ayudar a la humanidad, adelante y haz el cambio".

Dado a que sus declaraciones causaron gran conmoción, la tabasqueña en sus redes sociales salió a declarar que nunca ha sido su intención el menospreciar los concursos de belleza, sino todo lo contrario y demostrar que el participar en esto no solo se trata de ser bonita, sino todo lo contrario, que es importante tener un propósito real para ayudar: "Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Resalto que es una experiencia que requiere preparación, temple, inteligencia emocional y un propósito profundo".

De la misma manera, la exparticipante de La Casa de los Famosos, declaró que está de acuerdo en que no se metan para que se les diga que son bonitas, porque es evidente que lo son, y que le den un sentido valioso a lo que hagan y con su imagen promuevan eso valioso, mandándole a decir a Fátima de esto: "Eso lo hacemos todas, mi reina. No se te olvide que antes de ti habemos muchas que también hemos dejado un legado importante".

Finalmente, Andrea, que fue ganadora de Miss Universo 2020, declaró para La Mesa Caliente que entiende que Fátima no ha tenido el reinado más fácil, por lo que señala que no le parece cómo dijo las cosas, pero, quiso reconocer el que salió a dar la cara en medio de la tormenta y aclaró la situación, afirmando que tal vez son solo los nervios la que la traicionaron y no dejaron que se expresara así de bien desde el inicio: "Me da gusto que ella haya salido a dar estas declaraciones, aclarando lo que ella quiso decir en ese momento".

Fuente: Tribuna del Yaqui