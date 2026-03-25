Gustavo Adolfo Infante acusa defraude a Poncho de Nigris; dice tener pruebas para hundirlo ¿en prisión?

Ciudad de México.- El polémico presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, recientemente no tuvo reparos al momento de lanzar acusaciones de fraude en contra del reconocido cantante y creador de contenido regiomontano, Poncho de Nigris, y todos los que estuvieron detrás de la creación de Ring Royale, además de que ha afirmado que tiene pruebas para hundirlo, ¿ va a meterlo a prisión?
Como se sabe, hace un par de semanas que el reconocido creador de contenido paranormal, Carlos Trejo, afirmó que hubo fraude en su pelea en contra del actor y presentador, Alfredo Adame, ya que supuestamente él le dio un codazo que es ilegal en el box, y que además, detuvieron la pelea antes de que él se rindiera: "Exijo que venga aquí el señor Sulaiman. Ven aquí, a este programa, porque lo que hicieron es una burla para el deporte. Esto que hicieron y que no marcaron un codazo era para descalificar a cualquiera. Yo, aquí, que no pertenezco a tu comisión, te exijo que aclares esto".
Ahora, en medio de los señalamientos del denominado 'Cazafantasmas', este miércoles 25 de marzo, a través del programa en vivo de Sale el Sol, Gustavo Adolfo hizo lo mismo que Trejo, pero sus acusaciones de fraude son más severa, ya que señala que no hubo nada legal en el proyecto: "¿Qué pensarías si te digo que todo fue un fraude o que Ring Royale fue escrito y fue un fraude todas las peleas? Fíjate lo que te estoy diciendo, y la responsabilidad. Pues fue un fraude".
Según Infante, a través de su programa, De Primera Mano, va a lanzar pruebas contundentes, como mensajes entre varios de los participantes, en los que hacen tratos para dejarse vencer o ganar por su contrincante, incluso dice que uno de los peleadores va a llegar para exponerlo todo: "Lo vamos a destapar con correos electrónicos, con llamadas, con grabaciones, con WhatsApp y un integrante de la pelea ahí nos va a venir a decir qué fue lo que pasó, el fraude monumental de Poncho de Nigris en Ring Royale".
Finalmente, Joanna Vega Biestro, declaró que ella sabe que es un delito grave eso, porque gente perdió su dinero con las apuestas, por lo que preguntó si era verdad: "Eso caería en un delito grave, porque hasta hubo apuestas.... ¿Estaban arregladas todas las peleas?". Ante esto, Infante dejó en claro que él no miente y puede sostener que no hubo ni una sola pelea que no fuera arreglada: "Todas arregladas, todas en Ring Royale, round por round".
