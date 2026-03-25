Horóscopo Chino: Conoce qué es lo que te depara tu signo oriental para este miércoles 25 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino actualmente se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este miércoles 25 de marzo del 2026, en el que la energía define que es lo que beneficiará a tu signo, ¿acaso habrá suerte para el ámbito económico?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Quizás surja una decisión que no puedes seguir postergando, por lo que es importante que analices con calma cada paso, mientras que avances con estas elecciones.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es un buen momento para avanzar con algo importante o consolidar una situación, dado a que la energía del día se siente cómoda para ti, casi como terreno conocido.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La Tierra Yang te ayuda a canalizar tu impulso en acciones concretas, por lo que hoy será un buen día para tomar una iniciativa que requiera firmeza, pero recuerda que no todo es velocidad y debes avanzar con un propósito.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Es un buen momento para fortalecer relaciones o aclarar situaciones pendientes, por lo cual la sinceridad será clave, ya que la energía del día puede brindarte cierta sensación de seguridad emocional.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La energía del día puede generar cierta tensión, especialmente si sientes que se cuestionan tus decisiones o tu forma de actuar, por lo que es importantes que antes de reaccionar, conviene escuchar y analizar.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es un buen momento para tomar una determinación importante, por lo que hoy podrías encontrar claridad en situaciones que requerían una mirada más profunda, ya que la Tierra Yang te ayuda a concretar ideas, y el Perro aporta criterio para decidir con justicia.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El Perro comparte contigo una visión directa, y la Tierra Yang te invita a sostener lo que inicias, por lo que ahora es un buen momento para dar un paso firme.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Es un buen momento para revisar acuerdos o fortalecer relaciones importantes, ya que puede que hoy sientas una mayor necesidad de seguridad o estabilidad, pues la Tierra Yang pone el foco en lo concreto, mientras el Perro habla de vínculos y confianza.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

La Tierra Yang exige compromiso, y el Perro no deja mucho margen para la improvisación, por lo que si logras adaptarte, podrías concretar algo que venías postergando.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Es un buen momento para cerrar acuerdos o definir una postura, debido a que la energía del día favorece decisiones claras y bien fundamentadas.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La Tierra Yang potencia tu sentido de responsabilidad y tu necesidad de coherencia, por lo que ahora podrías sentir que es momento de tomar una decisión importante o marcar un límite, por lo que debes de confiar en ti y tu criterio.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Perro pone el foco en la responsabilidad, y la Tierra Yang en lo que se construye a largo plazo, por lo que la energía del día puede invitarte a tomar las cosas con más seriedad de lo habitual.

Fuente: Tribuna del Yaqui