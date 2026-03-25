Horóscopos HOY JUEVES 26 de marzo de 2026: La Luna te enfrenta a tus emociones, ¡no te hagas el fuerte!

Ciudad de México.- Este jueves 26 de marzo de 2026 ya no se siente tan caótico como días atrás, pero no quiere decir que todo esté resuelto... es más ese momento incómodo en el que empiezas a ver las cosas como son. Es como cuando te cae el veinte y entiendes que no puedes seguir ignorando lo que sientes. Nana Calistar lo diría directo: ya no estás para hacerte el fuerte ni para evadir, es hora de aceptar lo que hay y decidir qué vas a hacer con eso, aunque te disguste.
Con la energía moviéndose hacia la introspección, la Luna influye en lo emocional y te obliga a mirar dentro de ti. El Sol en Aries sigue motivandote a avanzar, pero con más conciencia que impulso. Por otro lado, Mercurio retrógrado sigue haciendo de las suyas, recordándote que no todo se resuelve rápido; hay cosas que necesitan tiempo, paciencia y mucha honestidad contigo mismo.
Horóscopos de Nana Calistar hoy jueves 26 de marzo de 2026
- Aries
Ya entendiste el mensaje, ahora toca hacer las cosas diferente. No sigas repitiendo lo mismo esperando otro resultado. En el amor, alguien podría exigirte más de lo que estás dispuesto a dar.
- Tauro
¡Te estás aferrando a algo por costumbre, no por amor! Hoy la vida te invita a soltar. En el amor, menos miedo y más verdad contigo mismo.
- Géminis
Tu cabeza no para, pero hoy necesitas sentir más que pensar. Baja el ritmo. En el amor, alguien podría tocar fibras que creías resueltas.
- Cáncer
Estás más sensible de lo normal, no es debilidad, es señal. Escúchate. En el amor, deja de cargar emociones que no te pertenecen.
- Leo
No todo se resuelve con carácter. Hoy te conviene ser más flexible. En el amor, podrías darte cuenta de que alguien necesita otra versión de ti.
- Virgo
Sigues queriendo controlar todo, pero hoy no se va a poder. Fluye con la vida. En el amor, deja de analizar tanto y siente un poco más.
- Libra
La indecisión ya te está pesando. Hoy tienes que elegir, aunque incomode. En el amor, alguien espera que le des una respuesta clara.
- Escorpio
Sabes perfectamente lo que pasa, aunque no lo digas. Hoy decides si lo enfrentas o lo dejaspasar. En el amor, intensidad no siempre significa estabilidad, ¡mucho ojo!.
- Sagitario
Quieres avanzar, pero algo por dentro te está frenando. Obsérvalo con atención. En el amor, alguien podría pedirte compromiso real, no promesas.
- Capricornio
Estás viendo la realidad tal cual es, sin filtros. Y aunque incomode, es necesario para que logres avanzar. En el amor, deja de justificar lo injustificable.
- Acuario
¡Muchas ideas, pero pocas acciones!. Hoy es momento para aterrizar. En el amor, hablar claro te evitará problemas a futuro.
- Piscis
Sigues sanando, pero ya desde otro nivel. Se nota que haz logrado un gran avance. En el amor, podrías sentir paz donde antes había duda.
Fuente: Tribuna del Yaqui