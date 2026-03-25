Hospitalizada por apendicitis en Hermosillo, Kika Edgar cancela shows y rompe el silencio (VIDEO)

Hermosillo, Sonora. - Sandra Ericka Edgar Garza, mejor conocida como Kika Edgar, es una talentosa cantante mexicana de tipo mezzosoprano que tenía planeado presentarse este 25 de marzo en Cananea, Sonora. De hecho, también tenía prevista otra presentación el 27 de marzo en Despacho Puebla, en el estado de Puebla; sin embargo, tuvo que cancelar ambos eventos debido a que fue hospitalizada por apendicitis. Aquí en TRIBUNA te contamos todo lo que se sabe.

Rompió el silencio

En un inicio, la única información disponible provenía de un comunicado de prensa publicado en redes sociales por su equipo de trabajo. En dicho documento se indicó que, justo al llegar a la ciudad de Hermosillo, "comenzó a presentar un malestar significativo", lo que provocó que fuera trasladada de inmediato a un hospital donde recibió atención médica. Es importante destacar que se desconoce el nosocomio en el que fue ingresada.

¿Qué dice Kika Edgar?

En un video publicado hace unos minutos, se observa a la artista en una cama de hospital con bata quirúrgica. Desde ahí, primero compartió que ya se siente "muy bien" y agradeció los mensajes recibidos por parte de sus seguidores, mostrando su impresión por la solidaridad de las personas. Asimismo, mencionó que durante todo este tiempo ha recibido atención excepcional en la capital sonorense.

Comunicado

"Tuve un cuadro de apendicitis y tuve que someterme a una cirugía de emergencia, ya saben que la salud hay que atenderla", puntualizó. Posteriormente, se dirigió a los fans que se quedaron con las ganas de verla en vivo: #Cananea te la debo, Puebla te la debo también. Tuve que cancelar estas presentaciones por razones lógicas, pero espero muy pronto poder volver a verlos, estar con ustedes y devolverles todo este cariño y amor", afirmó.

¿Qué pasará con los boletos?

En el mismo comunicado, se informó que, ante la cancelación, la cantante Myriam Montemayor será quien se presente en los conciertos programados tanto en Cananea como en Puebla. Por lo pronto, la también actriz sigue recibiendo mensajes positivos de sus seguidores, quienes le desean una pronta recuperación y confían en que la exintegrante de La Academia tendrá un excelente desempeño.

Fuente: Tribuna del Yaqui