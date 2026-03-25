'La Casa de los Famosos' 2026: Ellos son los seis habitantes nominados en la sexta semana

Ciudad de México.- La sexta semana de La Casa de los Famosos 2026 trajo consigo una transformación en la configuración de los equipos y en la estrategia de los participantes. El pasado lunes, los televidentes presenciaron la salida de Kunno, un evento que modificó la distribución de los grupos dentro del reality show. Posteriormente, este miércoles ocurrió una expulsión adicional determinada por el público.

Diversos comentarios en plataformas de Internet mencionaban a figuras como Josh u Oriana debido a sus comportamientos recientes en el programa de Telemundo. Al cerrar las votaciones de la audiencia, los resultados indicaron que Oriana debía abandonar la casa. Con estas dos bajas confirmadas en pocos días, la atención de los concursantes se centró totalmente en la ronda de nominaciones del 25 de marzo.

En esta etapa del programa, cada habitante ingresa al confesionario para asignar sus puntos frente a la cámara. Aquellos que acumulan la mayor cantidad de votos pasan a la zona de eliminación. A la par de este sistema, la autoridad máxima del programa, conocida como La Jefa, tiene la facultad de sancionar y enviar a la tabla de nominación a quienes incumplan las normas establecidas para la convivencia diaria.

Histórico, Oriana marzoli expulsada de la casa de los famosos 6 Telemundo, ahora julia se cree poderosa #LCDLF6 pic.twitter.com/40VZfoc6bm — chucky (@chuckyalterna) March 26, 2026

En medio de todo esto, el único participante con su permanencia asegurada era Kenny. Al ganar la prueba correspondiente, obtuvo el título de líder, un rango que le otorga inmunidad absoluta frente a los puntos de sus compañeros. Este estatus también le permitió acceder a la suite principal del recinto, un espacio que decidió compartir invitando a Luis Coronel. Como parte de sus ventajas semanales, el líder mantiene la posibilidad de competir por el poder de salvación, una herramienta de juego que sirve para rescatar a uno de los participantes que se encuentran en peligro de ser eliminados el próximo lunes.

Los nominados de esta semana

A diferencia del líder, el resto de los competidores enfrentaba la posibilidad real de entrar a la lista de nominados. La convivencia sigue su curso y los participantes deben replantear sus movimientos para asegurar su lugar en el recinto. Tras finalizar el recuento de los integrantes y sumar la decisión de Kenny, quien utilizó su poder para nominar a Fabio de forma directa, el grupo de personas que podría abandonar el reality quedó definido de esta manera:

Fabio

Stefano

Caeli

'El Divo'

Curvy

Jailyne

Laura

?NOMINADOS?



-FABIO

-STEFANO

-CAELI

-EL DIVO

-CURVY

-JAILYNE

-LAURA #LCDLF6 uD83CuDFE1uD83DuDCA3uD83DuDD25 — La Casa De Los Famosos (@LCDLFTLMD) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui