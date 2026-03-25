¿Quién gana HOY el Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México'? Adelantos de este miércoles 25 de marzo

Ciudad de México.- Al parecer en el Exatlón México las cosas van a complicarse para los azules, pues de nueva cuenta tendrían una picada en las competencias, y de la misma manera, los spoilers de este miércoles 25 de marzo del 2026, harán que las cosas se compliquen aún más, a causa de quienes podrían ganar Duelo de los Enigmas, generando más divisiones entre los rojos y azules. De la misma manera, se ha dicho quién podría llevarse la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules y los rojos van a pasar por un momento de mucha tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que se dice que en los azules, aún están afectados por la salida de Doris del Moral, que fue la tercera consecutiva, y la tristeza les jugaría chueco en competencia, mientras que en los rojos, estarían gozando su caída en una nueva mala racha.

Aunque no se sabe en concreto quién se llevaría esta nueva Medalla Varonil, en esta semana 256, que podría dar una importante ventaja a en el Duelo de Eliminación a quienes pierdan la Serie por la Supervivencia, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los rojos vayan a quedarse con esta presea, como El Mono Osuna, dejando a los azules con las manos vacías, generando aún más tensiones entre sus integrantes.

Por premios no paramos en #ExatlónMéxico y eso alimenta más el espíritu competitivo de nuestros atletas. uD83DuDE0E



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Con respecto a el Duelo de los Enigmas, se ha dicho que el premio va a ser muy importante, ya que se habla de que será especial porque van a dar regalos grandes, o al menos eso declaró Antonio Rosique. Sobre el resultado, se dice que una vez más el equipo de Mati Álvarez van a lograr imponerse a los azules, al igual que el pasado martes 24 de marzo, en el que le arrebataron los dos premios.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y los azules podrían ser los verdaderos ganadores de ambos premios.

Fuente: Tribuna del Yaqui