Sacerdote revela FOTO inédita de Cazzu y Christian Nodal durante bautizo; los detalles

Ciudad de México. - En medio de una intensa disputa legal entre el cantante sonorense Christian Nodal y la trapera argentina Cazzu, se viralizó una fotografía inédita de ambos en el bautizo de un menor. La imagen fue publicada por un sacerdote llamado Jesús Yovani, de quien hasta el momento se desconocen mayores datos, ya que actualmente sus redes sociales están suspendidas.

Es importante aclarar que, según medios como el Heraldo de México, esta ceremonia no tuvo como protagonista a Inti, hija de Nodal, sino que se trató del bautizo de uno de los hijos del productor musical Abelardo Báez, mientras que los padres de la infanta fungieron como padrinos. Por ahora, ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado públicamente sobre el asunto, y tampoco lo ha hecho el sacerdote que difundió la imagen.

En cuanto a la ceremonia, el bebé portó un ropón tradicional en color blanco. En la fotografía donde posan sonrientes Nodal y Cazzu, el ahora esposo de la polémica Ángela Aguilar eligió unos jeans, botas vaqueras, camisa blanca y un saco color crema. Por su parte, la intérprete de Con otra y grandes éxitos musicales optó por un vestido café, complementado con una bolsa a juego y el cabello recogido.

Fotografía

Otro dato curioso es que en varias plataformas circula una ficha antigua de búsqueda de un sacerdote identificado como Jesús Yovani, el mismo nombre del usuario que compartió la fotografía. No hay certeza de si se trata de una coincidencia, pero esto ha generado especulación entre los usuarios. Cabe destacar que el religioso de la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús desapareció en abril de 2025 en Culiacán, Sinaloa, aunque según medios locales, posteriormente reapareció con vida.

El especialista en música regional mexicana sigue en el ojo del huracán junto a Ángela, ya que desde el inicio de su relación circulan rumores de supuestas infidelidades hacia la madre de su hija, comentarios que en internet no han sido perdonados y que continúan generando críticas. Finalmente, como informamos en TRIBUNA, la nieta de Flor Silvestre sufrió un incómodo momento en Zapopan, al recibir gritos de "Cazzu" antes de su presentación en un restaurante.

Fuente: Tribuna del Yaqui