¡Se acabó el juego! Oriana Marzoli es eliminada por el público en 'La Casa de los Famosos' (VIDEO)

Ciudad de México. – Este miércoles 25 de marzo de 2026, los habitantes de La Casa de los Famosos, en su versión Telemundo, vivieron una nueva sorpresa: La Jefa expulsó a una participante tras varios episodios de violencia. La decisión fue tomada por el público, dentro de una dinámica recientemente implementada en la que los fans eligen quién debe abandonar la competencia.

En esta ocasión, una gran parte de los votos negativos recayeron sobre la también venezolana Oriana Marzoli, quien terminó siendo expulsada. La medida generó opiniones divididas: algunos internautas mostraron su decepción, mientras que otros consideraron que fue injusta, señalando que hay participantes como Laura Zapata que, según ellos, deberían salir del exitoso reality show.

"¡TARJETA ROJA! ¡Completamente HISTÓRICO! Oriana es la primera EXPULSADA por el público. Ahora sí… cuidadito con lo que hacen porque aquí las consecuencias SON REALES", escribió una cuenta de X (antes Twitter). Por su parte, @icosmicgoddess comentó: "Una expulsión de verdad hubiera sido que sacaran a Sergio cuando empujó a Divo, cuando Curvy empujó a Oriana o cuando Caeli golpeó con la pelota a Oriana".

Expulsan a Oriana

La referencia a "consecuencias" tiene que ver con que La Jefa había advertido sanciones durante la semana cinco, debido a que los conflictos entre los participantes no cesaban. La dinámica establecía que quien agrediera a un compañero sería amonestado, y al acumular tres faltas, saldría automáticamente del concurso. A pesar de la advertencia, los problemas continuaron, involucrando a Caeli, Celinee Santos, Curvy Zelma, Laura Zapata, Fabio Agostini, Josh Hernández, Julia Argüelles y Oriana Marzoli.

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Horas después, el reconocido conductor Javier Poza reunió a los ocho participantes en la sala, donde se confirmó que Oriana Marzoli era la expulsada. La joven, que se mudó a España a temprana edad, ha participado en programas como Supervivientes, ¿Volverías con tu ex? y una de las versiones de Gran Hermano VIP. Actualmente, cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram.

Fuente: Tribuna del Yaqui