"Se puso muy mal": Kunno recibe atención médico de urgencia en gala de 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- El reconocido creador de contenido mexicano, Kunno, recientemente regresó al centro del escándalo, debido a que se ha dicho que tuvo que recibir atención médica de urgencia, debido a que durante la que fue la más reciente gala de La Casa de los Famosos tras su eliminación, este se habría puesto "muy mal", de ver a sus compañeros sufrir por él.

El pasado lunes 23 de marzo del 2026, se realizó la quinta gala de eliminación del reality de Telemundo, en el que inesperadamente para varios de los integrantes fue un completo shock ver que el eliminado de la noche resultó ser Kunno, quien cuenta con millones de seguidores en TikTok. Al parecer incluso para él fue algo muy shockeante y difícil de procesar, al grado que habría sido atendido de emergencia por una crisis.

A través de Sale el Sol, compartieron un momento en la gala en la que el reconocido creador de contenido, entre lágrimas confiesa que no esperaba ser el eliminado de la semana, destacando que pese a todo, él seguirá siendo leal a Oriana Marzoli, y todo su equipo dentro, pero ahora, desde fuera: "No sé, no me esperaba estar aquí, pero siento que entre a una casa difícil, pero donde encontré un grupo que se reflejaban a mis amigos aquí afuera y familia, y por eso no pude no serles leal hasta el día de ahora y no puedo no serles leal".

Aunque en ese momento estaba llorando, se veía bien, pero según Joanna Vega-Biestro, a los pocos minutos de esta situación, se puso tan mal que tuvo que salir del foro de grabaciones y fue llevado a la zona de los paramédicos para que lo revisaran, ya que estaba en una fuerte crisis: "Hubo un momento que durante la gala tuvo que salir, esto fue en la gala, que se tuvo que salir y lo tuvieron que atender los paramédicos de lo mal que se puso de ver a sus compañeros llorando por él".

Hasta el momento, el creador de La Caminata 4K, no ha salido para hablar con respecto a esta crisis que lo habría puesto inconsolable y que requeriría de atención especializada, pero se espera que pronto se pronuncie al respecto de los informes dados por Imagen TV y aclare todo sobre este momento, que ha preocupad a varios de sus seguidores que han afirmado que Telemundo hizo fraude.

¡Kunno fue atendido de EMERGENCIA tras su salida del FAMOSO REALITY! ¿Qué opina sobre este momento?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/CTNtU95gIZ — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui