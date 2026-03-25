¿Son insoportables? Vecinos de Meghan Markle y Príncipe Harry estarían "hartos" de ellos y los evitarían

Montecito, California.- Al parecer, Meghan Markle y el Príncipe Harry desde hace varios días se encuentran en el centro del escándalo, debido a que se ha dicho que serían insoportables, pues en uno de los medios de comunicación estadounidenses, señaló que uno de sus supuestos vecinos diría que los tienen "hartos" y que todos los que viven en la misma comunidad en Montecito, California, han estado tratando de mantenerse lejos y evitarían acercarse.

Como se recordará, en el año del 2020, los antiguos duques de Sussex tomaron la decisión de marcharse del Reino Unido y dejar de ser parte de la Corona, para irse a vivir a Estados Unidos, especifícamente en Montecito, California, para tener una vida "normal" para sus hijos, y lejos de lo que ellos afirman son "desprecios" y "ataques racistas" de su familia. En ese momento, se afirmó que la pareja estaban felices y que llegaron a una comunidad de vecinos con un ambiente familiar: "Se han adaptado a la tranquilidad y privacidad de su comunidad desde su llegada y esperan que esto sea respetado por sus vecinos, así como por ellos mismos como familia".

Pero ahora, según reportes de Page Six, los vecinos del hijo y la nuera del Rey Carlos III, en realidad no tendrían tan buena relación con sus vecinos como se dijo en los primeros reportes que dieron sobre su estancia en su hogar en California, debido a que señalan que todos los "están evitando" de toda manera posibles, ya que al parecer "nadie quiere que lo vean con ellos" por sus actitudes que tachan de "insoportables".

Meghan y Harry antes de abandonar Reino Unido. Internet

Según el medio estadounidense, las declaraciones fueron dadas por uno de los vecinos del hermano y la cuñada del Príncipe William, el cual afirma que "no es odio" lo que sienten por la pareja, sino que su rechazo se debe a que simplemente a "una creciente conciencia de que son unos aprovechados sin ningún tipo de autocrítica", lo que hace que nadie desee tener relación con ellos, afirmando que "todos estamos hartos de ellos".

Cabe mencionar que este no es el primer escándalo en el que se ven involucrados los exmiembros de la Realeza británica, debido a que en las últimas semanas, ha dado mucho de que hablar, debido a que se dice que Netflix terminó su relación laboral con ellos, porque la exactriz de Suites habría demostrado actitudes que consideran "poco profesionales" y que además "tensaban el ambiente laboral", pues en juntas por videollamadas cuando no le gustaban las ideas u opiniones a sus contribuciones, simplemente se desaparecía y que en ocasiones hasta interrumpía y le quitaba la palabra a Harry, incomodando a todos.

Meghan y Harry. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui