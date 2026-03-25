VIDEO: Peso Pluma reaparece tras acusaciones de dar show drogado y preocupa con sus declaraciones

Los Ángeles, California.- El reconocido cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que reapareció en video tras bambalinas de uno de sus conciertos, con el cual ha preocupado más a sus fans, dado a que hizo inesperadas declaraciones que llevan a sospechar que no estaba sobrio. Esto viene junto después de que se le acusara de dar show drogado.

El reconocido cantante de temas como Lady Gaga, hace unos pocos días que se colocó en el centro del escándalo, reavivando los rumores de que está envuelto en una adicción severa a sustancias nocivas para la salud, incluso muchos han mencionado que se estaría metiendo fentanilo durante los shows que está ofreciendo en los últimos días en Estados Unidos, de donde se dice no puede salir por una investigación por supuestos nexos con el narcotráfico.

La preocupación comenzó en su última presentación en la que compartió el escenario con su primo, el también cantante de corridos tumbados, Tito Double P, pues mientras que este estaba cantando, de la nada, simplemente bajó el dorso y dejó sus dos brazos colgando, permaneciendo en esa posición por varios segundos, mientras que su familiar solo seguía interpretando el tema. Para muchos, este comportamiento se debe a que supuestamente estaba intoxicado.

Ahora, poco después de esta situación, en las últimas horas se ha difundido un video en el que Peso Pluma está sentado en un sillón con la mirada perdida, diciendo que extraña demasiado a Kenia Os, su pareja, que se encuentra en México con su gira de conciertos para su nuevo álbum, K de Karma: "Lo que es la parte más difícil después de tener mi show... no saben cuánto extraño a mi mujer, que esté aquí conmigo, pero estoy agradecido de poder tener la vida que tengo".

Cave recordar que esta no es la primera vez que el artista tapatío enfrenta señalamientos por el presunto abuso de sustancias ilícitas, pues en varias ocasiones ha encabezado titulares al respecto, sin embargo, él nunca ha hablado abiertamente sobre este tipo de comentarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui