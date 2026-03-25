VIRAL: Joven es arrestado en EU por grabar propuesta de matrimonio sobre auto en movimiento

Salt Lake, Estados Unidos.- Las autoridades de Utah, Estados Unidos, informaron sobre la detención de Kaleb Bryson McLain, un joven de 20 años de edad que protagonizó un video muy difundido en redes sociales. En la grabación, el muchacho aparece viajando sobre el capó de un automóvil en marcha mientras transitaban por la autopista I-215, en el área de Cottonwood Heights, condado de Salt Lake. El momento fue captado el pasado 14 de marzo desde el interior del mismo vehículo.

A lo largo de los segundos que dura la toma, se observa a McLain sosteniendo un anillo y un ramo de flores con el propósito de simular una propuesta de matrimonio. Tras ser publicado en Internet, el contenido acumuló más de 9 millones de reproducciones. Ante tal nivel de exposición, un ciudadano decidió contactar a los agentes de seguridad al día siguiente para compartir información de utilidad, lo cual facilitó el reconocimiento del individuo.

La Patrulla de Carreteras de Utah tomó el caso, señalando el enorme riesgo que esta acción representaba para los ocupantes del auto y para el resto de los conductores que circulaban por esa vía. Durante la búsqueda de evidencias, los patrulleros ubicaron a un testigo del suceso y localizaron restos de flores, muy parecidas a las que salen en las imágenes, abandonadas en el perímetro de State Street y Union Park Avenue.

Con todos los datos recabados, los elementos de seguridad se trasladaron el lunes 24 de marzo hasta la residencia del joven, situada en la localidad de West Valley City, donde efectuaron su captura. Según detalló un canal de televisión local, durante el trayecto hacia el centro de detención, McLain conversó con los uniformados. Les confesó que su comportamiento fue una "decisión tonta" y reconoció que vivir esa situación resultó aterrador.

El momento en que el joven viaja encima del vehículo

Al revisar el automóvil utilizado para la grabación, los guardias descubrieron una botella de alcohol destapado en la consola central, además de otras dos bebidas embriagantes cerradas en el maletero y unas bolsas de nicotina. A esto se sumó el hallazgo de que la matrícula del coche estaba caducada, razón por la cual procedieron a confiscar la unidad de transporte. A McLain se le dictaron varios cargos de nivel menor.

Entre las acusaciones figuran el poner en peligro a otros de manera imprudente, la alteración agravada del orden en una vía de alta velocidad, la posesión de bebidas alcohólicas siendo menor de edad y el transporte de un envase abierto de alcohol en el habitáculo. Su fianza quedó establecida en mil dólares. Los registros policiales indican que el detenido tiene un historial de crear contenido inusual para redes sociales. En meses anteriores, publicó videos donde exhibía la fabricación casera de un lanzallamas y la elaboración de bombas con hielo seco.

Fuente: Tribuna del Yaqui