"Ya tengo varios divorcios": Lupita Villalobos confirmaría con 'El Capi' Pérez su separación de Juan

Ciudad de México.- La reconocida creadora de contenido sonorense, Lupita Villalobos, ha avivado la llama de su polémica de infidelidad con su esposo, Juan Luis, debido a que en una reciente charla con 'El Capi' Pérez en un pódcast, señaló que había logrado tener "varios divorcios" a sus 30's, por lo que para muchos está siendo una clara confirmación de su separación a solo seis meses de haber llegado al altar y en medio de rumores de infidelidad.

Mientras que el influencer conocido públicamente como Un Tal Fredo estaba viviendo su momento más feliz al casarse con el que dice es el amor de su vida, en redes sociales se desató la polémica con Lupita, debido a que usuarios notaron que fue a la boda de uno de sus mejores amigos sin su esposo, por lo que muchos comenzaron a decir que fue porque se habían separado a causa de una infidelidad por parte de Juan.

Ante esto, la originaria de Sonora, a través de su cuenta de Instagram negó rotundamente que su esposo le haya sido infiel, pidiendo que no se estén difundiendo esas mentiras, confesando que sí pasan por una crisis, pero que lo manejan en privado porque el empresario español no es figura pública y no merece que su privacidad se difunda de esa manera: "Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad y engaños. Por favor, dejen de difundir este tipo de mentiras, Juan no es una persona mediática y no merece esto que está pasando".

Lupita Villalobos aclara rumores de infidelidad a través de sus redes sociales y admite que atraviesa un momento complicado en su relación. uD83DuDC94



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Pero ahora, durante su participación en el podcast ¿Qué le Importa?, cuando el presentador del programa matutino, Venga la Alegría le cuestionó: "¿Qué es lo que más te importa en estos momentos, tú que ya lo lograste todo?", Villalobos entre risas, y aparentemente haciendo uso de su sentido del humor tan característico, bromeó con que sí ha logrado mucho, incluso "varios divorcios". Aunque se cree que pudo haber sido solo una broma a raíz de todo lo que se dice en redes, su siguiente mensaje pone en duda que no haya algo de verdad detrás de esto.

Esto pues mencionó que hoy en día para ella no hay nada más importante que el tener paz, que el estar bien con ella misma en su vida, afirmando que siempre se busca la felicidad, y que se cree que debe de ser una constante, pero que no es así, que en la vida todo sube y baja, pero que en medio de lo bueno y lo malo, lo que no debe de faltar es la paz: "Cuando tienes felicidad en tu vida llegas a un punto en el que estás en paz. Si algo no me da paz ahorita en mi vida, para afuera. Cuando valoras tu paz pones límites, haces filtros, seleccionas más tu ambiente, tus personas, incluso hasta tu trabajo".

Fuente: Tribuna del Yaqui