Andrea Escalona rompe el silencio sobre Galilea Montijo y el 'arreglito' que le "deformó" la cara

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Andrea Escalona, una vez más ha decidido salir a dar la cara por sus compañeros del programa Hoy, debido a que rompió el silencio con respecto a la serie de criticas que ha enfrentado por su nuevo 'arreglito' estético que se realizó su compañera originaria de Jalisco, Galilea Montijo, con el que se ha dicho en redes sociales que se "le deformó" la cara.

El pasado lunes 9 de marzo de este 2026, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se abrió el debate de qué es lo qué le pasó en el rostro a la presentadora de Televisa, debido a que para muchos su rostro estaba visiblemente hinchado, tanto que se comenzó a afirmar con esta nueva situación ya era "la nueva Lyn May", y que por una mala praxis, se le deformó el rostro, y ahora no la iban a poder reconocer.

Por su parte, la actriz de Mujeres Asesinas declaró que ella eligió hacerte un alzado de ceja, qjue no es como tal una cirugía, pero que evidentemente sí causó cambios en su rostro y era normal la hinchazón, pero aseguró que nunca estuvo como la filtraron y pidió que no fueran tan crueles con ella: "No fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta porque era así, ¿no? Entonces me levantaron, que esta es la cejita, pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos. Es más, por menos de esa hinchazón la jefa nos ha regresado, ¿o no?".

Nuestra Gali nos cuenta que se hizo unos arreglitos en la ceja. pic.twitter.com/gNwHZ61DGh — Programa Hoy (@programa_hoy) March 20, 2026

Ahora, en medio de todo este escándalo, la actriz de Cielo Rojo en un encuentro con la prensa no entró en detalles con lo que se hizo su compañera, y la defendió al asegurar que es una de las mujeres más hermosas en el mundo del espectáculo y que es de las más talentosas como presentadora: "Galilea es preciosa por dentro y por fuera, eso no está en tela de juicio. Ni lo bella que es ni cómo conduce, nada está en tela de juicio, lo hace increíble la Gali".

De la misma manera, reflexionó que en redes sociales siempre se busca la manera de atacar a una celebridad, ya sea la presentadora de La Casa de los Famosos México o alguien más, destacando que con ella siempre se ha sido muy cruel con sus comentarios, pero como todo, lo toma de quien venga y solo tiene para dar deseos buenos: "Conmigo siempre se han metido, pero ya sabes, yo agradezco lo malo y lo bueno siempre".

Fuente: Tribuna del Yaqui