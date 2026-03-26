Android 17 llega a más de 30 celulares: Conoce los modelos compatibles y todas sus novedades

Ciudad de México.- El ecosistema de Google da un paso hacia adelante con la llegada de la versión de prueba de Android 17, una actualización que ya se puede descargar e instalar en más de 30 teléfonos celulares. Este lanzamiento permite a los entusiastas de la tecnología experimentar de primera mano las innovaciones que definirán el futuro de los dispositivos a corto plazo. Las mejoras de esta generación se centran en tres grandes pilares, la productividad, la inteligencia artificial y la seguridad del usuario.

Una de las herramientas más llamativas de esta entrega es la introducción de un renovado modo de escritorio. Al vincular el teléfono inteligente a una pantalla externa, la interfaz se transforma por completo para ofrecer un entorno de trabajo muy similar al de una computadora tradicional. Las aplicaciones pasan a ejecutarse ocupando todo el monitor o mediante ventanas ajustables, lo cual facilita enormemente la realización de múltiples tareas simultáneas. Esta funcionalidad resulta muy útil para quienes buscan utilizar su celular como una estación de trabajo portátil.

En el terreno de la inteligencia artificial, el sistema aprende de las rutinas diarias de la persona. Esto se traduce en recomendaciones oportunas y una optimización constante del rendimiento. El software asigna los recursos de memoria y procesador según las aplicaciones más utilizadas, cuidando la duración de la batería y garantizando una fluidez constante.

La protección de datos también recibe un refuerzo considerable. Android 17 implementa un mecanismo automático para bloquear archivos APK que no cuentan con validación. De esta manera, se crea una barrera firme frente a posibles programas maliciosos que intenten instalarse desde fuentes desconocidas, cuidando la integridad del equipo.

Android 17 Beta 3 is now LIVE!!! pic.twitter.com/6tjFI4cZv3 — TechDroider (@techdroider) March 26, 2026

Teléfonos compatibles

En cuanto a los teléfonos que soportan esta versión, el catálogo confirmado abarca una gran variedad de opciones. A continuación, se detallan los equipos aptos para la instalación:

Google

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel Tablet

Pixel Fold

The Pixel 10a has rolled out its first Android Canary update (build 2603), introducing experimental monthly OTA releases, and is also set to receive Android 17 Beta 3. pic.twitter.com/Yz4uTUsY4W — Pixel UI by Google (@pixeluibygoogle) March 20, 2026

Motorola

Edge 70

Edge 70 Fusion

Edge 70 Fusion+

Edge 60

Edge 2025

Moto G86 (y su variante Power)

Moto G57 (y su variante Power)

OnePlus

OnePlus 15

La Beta 2 de Android 17 se expande más allá de la familia Google Pixel https://t.co/F8nZJpZ5Jn pic.twitter.com/Ogr3x0x5LS — HTCMania (@htcmania) March 26, 2026

Oppo

Find X9 Pro

Realme

GT 8 Pro

Toda esta variedad de marcas demuestra la intención de Google por ofrecer un ecosistema abierto, permitiendo que miles de personas prueben las bondades del sistema mucho antes de su lanzamiento definitivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui