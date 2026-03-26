Ángela Aguilar responde contundente a burlas de Karol Sevilla y a su reto a pelear en el ring

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, a meses de las viralizaciones de las burlas por su relación con el polémico cantante sonorense, Christian Nodal, por parte de la actriz y también intérprete mexicana, Karol Sevilla, la joven ha decidido darle una contundente respuesta. Esto viene justo después de que la exnuera de Niruka Marcos lanzara un reto para pelear sobre el ring.

Después de que se desatara todo el escándalo de la presunta infidelidad de Ángela y Nodal hacía Cazzu, una hola de hate cayó contra la pareja, e incluso se burlaban de frases, de momentos sobre el escenario, como la ocasión en que en su boda, ante las cámaras la hija de Pepe Aguilar grita "Amoooor", con un tono chillante que se volvió la burla de todo Internet, que incluso hasta famosos llegaron a usar.

Una de ellas fue la protagonista de Soy Luna, la cual con su sentido del humor ácido, o mayormente conocido como humor negro, Karol en sus lives de TikTok usó dicha frase en el mismo tono, bromeando con sus seguidores. Pero eso no fue todo, pues en una entrevista, Sevilla al hablar sobre el polémico tema, señaló que ella no se quería meter y la gente siempre va a opinar y pensar lo que quiera, pero cerró con una broma en la que externa: "La critican por todo, pero mira, Angelita ya cállate, ya mija". Y ahora Ángela ha respondido a esto.

A través de la cuenta de Instagram del reconocido comunicador y presentador mexicana, Pablo Chagra, compartió un video en el que señala que el tema entre ambas cantantes sigue subiendo de nivel, pues Sevilla dijo que estaba dispuesta a subirse al cuadrilátero en un evento como Ring Royale para pelear con Ángela, que fue respondido por una cuenta de fans de la cantante del regional mexicano con un video en el que recapitulan todas las bromas y burlas de la actriz de Disney sobre el tema de Nodal, al que ya reaccionó.

Aunque generalmente la intérprete de En Realidad no responde a estos comentarios y videos, ahora, en la cuenta de su fandom mandó una contundente respuesta a la ex de Emilio Osorio, con un mensaje en el que no la insulta o que se diga molesta, sino que simplemente le pone que le desea que se bendecida por Dios: "Qué Dios la bendiga y le de paz". Hasta el momento, Karol no se ha pronunciado, pero el público señala que la actriz no está tirando hate y es parte de su sentido del humor, nada más.

Como era de esperarse, en su momento, se señaló que estaba en contra de Ángela, por lo que en entrevista con Venga la Alegría, Sevilla dejó en claro que no era como lo querían pintar y solo estaba bromeando, pero que no iba a desgastarse con la gente para que entienda su sentido del humor: "Nunca lo dije con una cosa de faltarle y, si lo hice, de verdad, le pido disculpas, si está viendo esto, soy mujer, la verdad, lo hice como cosa de broma, tal vez no le gustó y está perfecto. No me arrepiento, yo sé lo que dije y encaro lo que dije, no me arrepiento absolutamente"

Fuente: Tribuna del Yaqui