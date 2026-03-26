¿Debes cuidar el dinero? Qué te depara el Horóscopo Chino este jueves 26 de marzo del 2026 según tu signo

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino actualmente se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este jueves 26 de marzo del 2026, día del Cerdo de Tierra Yin, en el que la energía define que es lo que beneficiará a tu signo, ¿acaso debes cuidar el dinero?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El Cerdo y la Tierra Yin favorecen momentos de calma que te ayudan a ordenar emociones, a causa de que el ambiente del día puede invitarte a bajar un poco la intensidad mental y enfocarte en lo que realmente te hace bien.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es un buen momento para cuidar tu entorno o dedicar tiempo a lo personal, por lo que es importante que entiendas que el descansado también ayuda a mantener el equilibrio que necesitas.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El ritmo del día puede parecerte más lento de lo habitual, pero tiene algo que ofrecerte si decides adaptarte, a causa de que el Cerdo suaviza tensiones y la Tierra Yin invita a mirar hacia adentro.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Podrías sentirte más conectado con tus propias necesidades, debido a que la armonía del día puede resultarte especialmente reconfortante, por lo que es un buen momento para compartir, disfrutar o simplemente estar en calma.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Debes de entender que no todo depende de tu intervención, y debes de entender que el delegar o bajar el ritmo simplemente es necesario, especialmente después de días más intensos, pues esta energía te propone un descanso necesario.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La energía del día puede generar cierta incomodidad si sientes que todo se mueve en un plano demasiado emocional, por lo que debes de observar con más calma tu alrededor y entender que no todo es tan superficial como parece.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

La Tierra Yin sugiere cuidar lo interno, mientras el Cerdo propone disfrutar sin tanta exigencia, debido a que en el día puede invitarte a bajar el ritmo y reconectar con aspectos que vienes dejando de lado.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Es un momento ideal para compartir o expresar lo que sientes sin presión, y que también podrías encontrar inspiración en algo cotidiano, pues cuando te relajas todo se ordena mejor.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

El ritmo tranquilo del día puede parecerte poco estimulante al principio, pero tiene su valor si decides aprovecharlo, por lo que quizás necesites replantear una idea o revisar una decisión reciente.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Es un buen momento para descansar de la perfección y simplemente dejar que las cosas fluyan, debido a que el Cerdo propone disfrute, y la Tierra Yin sugiere equilibrio emocional.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Puede ser un buen momento para disfrutar de lo simple o compartir con alguien cercano, y para que entiendas que no todo es responsabilidad, sino que también es necesario descansar.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Cuando el día vibra con tu signo, todo parece sentirse más cercano, más auténtico, por lo que es un excelente momento para hacer algo que realmente disfrutes, y también podrías sentirte más abierto con quienes te rodean.

Fuente Tribuna del Yaqui