¿'Exatlón México' se viste de rojo? Ellos ganarían la Villa 360, pleitos y más este 26 de marzo de 2026

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy intensas y al parecer las polémicas se encenderán nuevamente en competencia, debido a que se dice que Koke Guerreo va a generar más pleitos entre los azules. Además de que se ha revelado en los spoilers de que equipo ganará la Villa 360, un premio clave este fin de semana, la noche de este jueves 26 de marzo del 2026.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que en adelantos que han salido en redes sociales, se ha visto que habrá muchas tensiones entre los azules, sobre todo entre Koke y el resto de sus compañeros, especialmente con Valery Carranza, que dice es la que menos aporta al equipo en la semana.

Con respecto al equipo que podría llevarse el premio especial de la noche, que ha anunciado Antonio Rosique, adicional a la Villa 360, se dice que una vez más caería en manos del equipo de Mati Álvarez, pues según el canal de YouTube de Proyecto TV, los azules vienen en picada y así como los rojos le quitaron el Duelo de los Enigmas y el pasado martes 24 de marzo le arrebataron todos los premios, este jueves 26 de marzo, será igual.

Los Rojos andan con todo y mañana saldrán a la Batalla por la Villa 360 la cual elevará aún más la competencia. uD83DuDE31??



¿Listos? Nos vemos este jueves en #ExatlónMéxico a las 8:30 P.M. por #AztecaUNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/bLsyAgNJDk — Exatlón México (@ExatlonMx) March 26, 2026

De la misma manera, se ha señalado que en cuanto al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, desgraciadamente la perderían el equipo de Evelyn Guijarro, pues señalan que este fin de semana será de "pesadilla azul", una vez más, que los rojos estarían ganando todo, como pasó el fin de semana pasado, en el que incluso en los Duelos por la Supervivencia, hubo dominio de los escarlatas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados para disfrutar de las comodidades, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui