FKA Twigs, ex de Shia LaBeouf, demanda al actor de 'Transformer' por su acuerdo de agresión sexual

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida actriz y cantante estadounidense, FKA Twigs, que fue pareja de Shia LaBeouf varios años antes de la pandemia por Covi-19, recientemente ha decidido volver a demandar por agresión sexual al polémico actor de Transformers, tomando como base, diversas cláusulas de su acuerdo extrajudicial, firmado en el 2021, tras haberlo denunciado de agresión física y contagiarla de una ETS sabiendo que la tenía.

En diciembre del 2020, FKA demandó a Shia por haberla maltratado físicamente, la había atormentado y le había contagiado una ETS, sabiendo que lo haría, teniendo una feroz pelea en la Corte, hasta que meses después llegaro a un acuerdo extrajudicial en la que firmaron un contrato de confidencialidad para no hablar al respecto, pero hace poco, en The Hollywood Reporter, donde ella respondió a una pregunta sobre si se sentía segura tras la demanda de 2020 diciendo: "No, no diría que me siento segura. Me apasiona colaborar con organizaciones como Sistah Space y No More para ayudar a las sobrevivientes en todo lo que pueda".

Ante esto, el actor de El Recolector la demandó por romper este acuerdo, por lo que ahora la cantante británica ha decidido no dejarse y llevar a su ex de nuevo a los tribunales, con una demanda en torno a este acuerdo, en los que afirma que Shia intentó silenciarla con las cláusulas del acuerdo de confidencialidad en la resolución de una demanda que ella presentó en 2020, señalando que estos acuerdos, según la Ley de California "Stand Together Against Non-Disclosure Act" (Asociación contra la No Divulgación), son ilegales, por lo que se debe de invalidar partes de las cláusulas de confidencialidad en este tipo de acuerdos.

Shia es acusado de agresión sexual. Internet

En base a ello le pide a un juez que la demanda millonaria del actor de Disturbia, que considera "exorbitante", no sean válidos, insistiendo en que los términos del acuerdo de confidencialidad son nulos, y pide se le respalde y declare formalmente que dichos términos no son exigibles. De la misma manera, se afirma que la intérprete de Price Tag, a dueto con Jessie J, va a retomar la demanda del 2020 porque desea "corregir una injusticia y también en nombre de otras mujeres que son víctimas de violencia sexual y doméstica y que no tienen los recursos para denunciar y defenderse de los agresores".

Busca garantizar que las víctimas de acoso sexual no sean intimidadas ni silenciadas como le ocurrió a ella", agregan en los documentos.

Shia no ha dicho nada al respecto. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui