Horóscopos HOY VIERNES 27 de marzo de 2026: Las verdades salen a la luz, ¡aguas con lo que descubres!

Ciudad de México.- El viernes 27 de marzo de 2026 no viene a darte paz precisamente… viene a sacudirte un poquito para que entiendas lo que no quisiste ver antes. Es de esa clase de días donde las cosas se acomodan solas, pero a su manera, no a la tuya. Y claro que puede doler, incomodar o hacerte enojar, pero también te va a dejar bien claro quién sí y quién nomás estaba estorbando en tu vida.
La cosa se pone intensa porque Mercurio retrogrado sigue moviendo la comunicación y sacando verdades incómodas, mientras Venus mete mano en la pasión y las relaciones, haciendo que todo se sienta más fuerte de lo normal. Por su parte, la Luna trae emociones a flor de piel, así que lo que sientes hoy no lo vas a poder esconder. Nana Calistar lo deja claro: no te hagas el tonto y enfrenta lo que ya sabes desde tiempo atrás.
Horóscopos de Nana Calistar hoy viernes 27 de marzo de 2026
- Aries
Ya estuvo suave de andar reaccionando sin pensar. Ya es hora de hacerte responsable de lo que dices y haces. En el amor, alguien ya se cansó de tus arranques emocionales.
- Tauro
¡Ya no te aferres! Estas enganchado a algo que ya no da para más. Suelta, aunque duela. En el amor, podrías darte cuenta de que lo que estabas viviendo no era tan perfecto como creías.
- Géminis
Tu mente anda a mil, pero tu corazón pide paz. Bájale dos rayitas a tu ritmo. En el amor, cuidado con los malentendidos por andar de hablador.
- Cáncer
Te estás tomando las cosas muy personales. Relájate un poco. El mundo no está en tu contra. En el amor, deja de cargar problemas que no son tuyos.
- Leo
Puede que el ego te meta en problemas hoy. No siempre vas a tener la razón. En el amor, alguien podría ponerte en tu lugar... y te va a doler.
- Virgo
Deja de querer controlar todo, porque no vas a poder. Hoy toca fluir,llegó el momento de soltar. En el amor, menos análisis y más sentir.
- Libra
Ya no puedes seguir evitando esa decisión. Hoy se define el destino sí o sí. En el amor, alguien quiere claridad, no solo excusas.
- Escorpio
Sabes perfectamente lo que está pasando, pero ignoras el elefante en la habitación. Hoy se te cae el teatrito. En el amor, o enfrentas o te retiras.
- Sagitario
Andas queriendo todo fácil, pero hoy la vida te pide algo de compromiso. En el amor, alguien te va a pedir algo serio… ¿vas a intentarlo o no?
- Capricornio
¡Pon los pies en la tierra! Te estás enfocando en lo que debería ser y no en lo que es. En el amor, deja de justificar lo que no te hace bien.
- Acuario
¡Mucho ruido, pocas nueces! Traes muchas ideas, pero no se ve que pongas acción. Hoy es para activarse. En el amor, una plática pendiente puede cambiar todo.
- Piscis
Andas más sensible de lo normal, pero también encuentras más claridad. Ya entendiste varias cosas. En el amor, podrías cerrar un ciclo sin mucho drama.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo del día, revisa diariamente las predicciones de la poderosa vidente Nana Calistar; no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana sábado.
Fuente: Tribuna del Yaqui