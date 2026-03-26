Lupillo Rivera no perdona a Belinda: Dice que no va a retirar su demanda contra la actriz de 'Carlota'

Ciudad de México.- El polémico cantante de corridos, Lupillo Rivera, recientemente brindó una entrevista en la que afirmó tajantemente que no perdona a Belinda y tampoco olvida sus declaraciones, por lo que él no va a retirar la demanda que mantienen en contra de la actriz de Carlota, dejando en claro que ni siquiera es que crea que vaya a ganar, sino que está firme en irse hasta las últimas consecuencias y no rendirse.

En octubre del 2025, Lupillo estrenó su libro titulado Tragos Amargos, en los que mencionó detalles impactantes sobre su relación con la exactriz de Televisa, por lo que ella decidió interponer una denuncia legal por violencia mediática y digital, solicitando medidas de protección, considerando que el contenido en el libro viola sus derechos. Hasta el momento, Rivera a respondido que está en su derecho y presentando diferentes apelaciones, y aunque en febrero de este 2026, Belinda tuvo un triunfo importante, el denominado 'Toro del Corrido' dice que no va a rendirse y seguirá peleando.

Mediante una entrevista para Sale el Sol, el famoso cantante declaró que aunque se está diciendo que su equipo legal está tratando de llegar a un acuerdo con el de la actriz de Bienvenidos Al Edén, es falso, porque él se niega a llegar a un arreglo fuera de los Tribunales: "Pues ya ahorita alguien soltó el rumor ahí de que ya estaban queriendo hacer un trato y pues nosotros no vamos a hacer ningún trato, nosotros vamos con todo adelante. Picaron la cresta del gallo, hay que entrarle al palenque a la pelea".

El exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que fueron los representantes de Belinda los que se pusieron en contacto para acabar con la pelea legal y hablar fuera de juzgados para tratar de llegar a un acuerdo, pero que él se niega a retirar su demanda contra la intérprete de Luz Sin Gravedad: "Me llamaron, me dijeron que querían hablar y no. No lo entretuve, nomás dije: ‘Sabes que a mí no me interesa hablar, vamos a seguir adelante con todo lo que vamos y vamos a seguir adelante.’ No hay vuelta atrás, todo lo vamos a echar adelante hasta donde tope".

Pese a que la exprometida de Christian Nodal parece que tiene todas las de ganar en el caso, ya que se han otorgado las medidas de protección que solicitó y en una anterior audiencia el juez se inclinó a favor de la famosa actriz de Cómplices Al Rescate, Lupillo sostiene que prefiere perder antes que llegar a un acuerdo: "Cueste lo que me cueste y pierda o gane, simplemente tengo que hacerlo porque lo tengo que hacer, así de fácil. No me interesa sentarme a hablar con nadie, yo tengo que seguir adelante y demostrarle al público también que no se valen algunas cosas y hay que echarle para adelante".

Siendo contundente, el hermano de Jenni Rivera, declaró que él no piensa detenerse, que no va a escuchar razones y ni siquiera se sentará a hablar, porque a él no le interesa lo que tengas que decirle, sino que él solo va a seguir hasta las últimas consecuencias, sin importar que cueste: "No me interesa sentarme a hablar con nadie, yo tengo que seguir adelante y demostrarle al público también que no se valen algunas cosas y hay que echarle para adelante".

Fuente: Tribuna del Yaqui