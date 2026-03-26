Lupita Villalobos, Un Tal Fredo y 'Quesito', juntos tras escándalo; se revelan su "peor secreto"

Ciudad de México.- La reconocida influencer sonorense, Lupita Villalobos, en sus redes sociales ha compartido una serie de fotos y videos junto a Un Tal Fredo y Quesito, con inesperados mensajes de apoyo en medio del escándalo de infidelidad y separación por el que se encuentran pasando cada una desde hace días. Incluso, en uno de los videos afirmaron que se revelaron su "peor secreto", ¿acaso lo van a difundir?

Mientras que el influencer estaba viviendo su momento más feliz al casarse con el que dice es el amor de su vida, en redes sociales se desató la polémica con Lupita y con Kassandra Quezada, que es mayormente conocida como 'Quesita', pues primero se dijo que Juan Luis le infiel a la sonorense, y después de que ella lo desmintió, se dijo que el drama venía de Kass y su novio, Arturo, que ellos habían terminado y a raíz de ahí surgió una división en la que Lupita apoya a su amiga y Juan a Arturo, mientras que otros afirman que Fredo quiere demandar a quién comenzó el rumor de este drama que viven.

Ahora, este jueves 26 de marzo del 2026, en medio de toda esta serie de dimes y diretes, los tres amigos se han reunido en Dallas, Texas, en donde Lupita y Quesito se presentaran en uno de sus show de Las Alucines. Aunque directamente no se han pronunciado a su mal momento, Villalobos en su historia de Instagram compartió un video de los tres al caminar con la canción de fondo Sale el Sol de Shakira, que es tomado como una indirecta de que sí la pasan mal, pero ahora al estar juntos se sientes mejor y están sanando.

Por su parte, Un Tal Fredo compartió una foto de ellos desayunando en el que declara que espera que cuenten como viajó para verlas solo 10 horas, a lo que Lupita la reposteó con el mensaje de que llegó a convertir su "caos en magia y risas", mientras que Kassandra señaló un "gracias por estar amiwos", que para muchos es un claro ejemplo de que ambas sí estarían separadas de sus respectivas parejas, y Fredo las estaría animando en este bache sentimental.

Lupita, Quesito y Fredo apoyándose en el escándalo. Instagram

Pero, en medio de estos emotivos momentos como amigos, Quezada compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se puede ver a los tres en diferentes momentos de la noche con caras de shock, incrédulos y sorprendidos, afirmando que su noche juntos fue para hacerse confesiones nunca antes hechas, como contar el peor secreto que tienen, demostrando que lo que se dijo causó un verdadero impacto.

Ante esto, ninguno ha salido a hablar sobre que es lo que se dijeron, o que hablaron, por lo que se desconoce si tocaron el tema actual de las infidelidades y separaciones, pero en comentarios Lupita las llamó "Las revelaciones del siglo", a lo que Quesito respondió: "Wey no puedo, de verdad morimos ese día, solo no sabemos", y Un Tal Fredo la calificó como: "La noche más traumante de mi vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui