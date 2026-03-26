"Me siento viol...": Actriz de Televisa estalla contra clínica que le realizó el papanicolaou por esto

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa mexicana, Cynthia Klitbo, acaba de compartir un video en sus redes sociales en el que afirmó que se sentía "violada", ya que no se respetó sus derechos, estallando en contra de una clínica en la que por rutina se fue a realizar el papanicolaou, dejando en claro que para ella tiene un fuerte motivo para esta furiosa y sentirse así de ultrajada y con ganas de llorar.
La actriz de Teresa, hace unos cuantos minutos que compartió un video a través de sus historias de su cuenta de Instagram, en la que señaló que por rutina y salud fue a realizarse los recomendados análisis de sangre, mastografía y papanicolaou, agregando que ella no es muy fan porque se siente incómoda, pero que entiende que es por salud y prevención de una enfermedad grave, sin embargo, acusó a la clínica de hacerlo peor.
Según lo relatado por la villana de El Privilegio de Amar, declaró que a todos los estudios le metieron a dos personas más de las usuales para esto, sin su consentimiento, señalando que aunque fueron dos mujeres, ella considera que eso estaba muy mal y que la clínica la estaba usando de conejillo de indias para hacer sentir bien a dos clientas extras, pero afectándola a ella en el proceso, ya que no le parecía correcto.
Ante esto, Klitbo afirmó que ella tiene la capacidad de entender que para muchos es aterrador cuando están por primera vez en una de esas clínicas, pero que ella cree que deberían de avisar a la persona que van a observar, que en este caso fue ella, destacando que ella se sintió muy mal: "De por sí como mujer se siente uno expuesta con una cosa que se llama pato metida ahí adentro y que te estén sacando pedazos de ti".
Finalmente, cuestionó a sus fans si creen que ella esté exagerando al sentirse así de mal, de violada, porque incluso ha tenido muchas ganas de llorar desde ese momento, afirmando que todo habría sido diferente si le hubieran preguntado si ella se sentía cómoda o no: "Quiero saber si estoy mal. En este momento tengo ganas de llorar me siento ultrajada porque en ningún momento me preguntaron si yo quería hacer un conejillo de indias, en ese sentido si soy súper mamona, ¿qué opinan?, porque yo me siento violada".
Fuente: Tribuna del Yaqui