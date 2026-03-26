Pame Verdirame habla de su ruptura con Heliud Pulido por infiel; dice le rogó a atleta de 'Exatlón México'

Ciudad de México.- La reconocida jugadora de futbol soccer, Pamela Verdirame, ha decidido volver a romper el silencio y hablar de su ruptura amorosa del reconocido olímpico mexicano, Heliud Pulido, a tan solo unos pocos meses de haberla confirmado y haber expuesto su infidelidad en redes sociales con otra atleta del Exatlón México. Ahora, la deportista mexicana, señaló que pese a todo lo malo, le rogó para no separarse.

Como se recordará, el pasado martes 30 de diciembre del 2025, Pamela a través de sus historias de Instagram compartió que Heliud le fue infiel y hasta despertó el rumor de que esta persona que estaría detrás de esta traición sería la atleta de nombre Sofía Arroyo, mostrando en la mencionada red sociales unos mensajes de como se le acercaría para ser su amiga, y que formó parte del reality deportivo, elogiando la familia que tenían, para después descubrir el romance entre ambos.

Mientras que Arroyo decidió responder asegurando que ella no fue la tercera en discordia en ninguna historia de amor, el denominado 'Black Panter' se mantuvo en silencio, que aún hasta este momento ha mantenido, compartiendo que sigue siendo un padre presente para su nena. Pero ahora, después de la boda de Cassandra Ascencio y Yomi, se han filtrado fotos y videos que comprobarían la infidelidad expuesta por Pamela con Sofía, por lo que Pamela ha decidido volver a hablar al respecto.

A través de un video de su cuenta de TikTok, Pame declaró que ella desde el momento en que su relación con Heliud dio como resultado a su pequeña hija Rafaela Pulido Verdirame, dejó en claro que ella al inicio de esta separación tenía mucho coraje, porque no era su elección y hasta le rogó para mantenerse juntos por su niña, ir a terapia, luchar por su amor: "En el momento en el que decidí formar una familia, siempre supe que mi principal objetivo iba a ser luchar por mi familia, en un principio fue una decisión que no fue mía, entonces yo estaba muy enojada, no entendía el por qué, en un inicio literal le rogué".

Rápido, mujer roja que haya entrado la temporada pasada (ahí se alcanza a ver 2924) solo se me ocurre Sofía, también los rojos tienen su propia rompe hogares omg jajajajaja #ExatlónMéxico pic.twitter.com/tjDfzCzwCl — M i t ? (@Tournesolpitufa) December 29, 2025

Ante esto, Verdirame declaró que para ella, el mantener a su familia unida era lo más importante, por lo que le suplicó, pero que él le dijo de manera tajante que no había nada de lo que él tuviera que luchar, haciendo referencia a ese amor que ella sentía y que creía que él también, afirmando que fue poco después que supo de su nueva relación: "Éramos una familia y yo le pedía que fuéramos a terapia que lucháramos por nuestra hija, por nuestra familia y él me dijo: 'no, yo ya no tengo nada que luchar', ya después entendí que había otra razón que había otros motivos".

Finalmente, dejó en claro que ella no piensa dejarse caer, que aunque el exdeportista del reality de TV Azteca ya no esté en su vida y sea oficialmente una madre soltera, ella no se va a rendir y va a luchar por el bienestar de su hija, para que nada le falte y sobre todo que tenga estabilidad y crezca feliz: "Yo supe que mis hijos, mi hija siempre será mi prioridad, ser mamá es algo que disfruto un montón…mientras la tenga a ella nada me va a faltar".

Fuente: Tribuna del Yaqui