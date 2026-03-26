Tras lanzar tráiler de 'Harry Potter', refuerzan seguridad para Paapa Essiedu por amenazas de muerte

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de que se lanzara el primer tráiler de la primera temporada de Harry Potter y La Piedra Filosofal, ha salido a la luz una entrevista del reconocido actor, Paapa Essiedu, que en la mencionada serie va a ser quién le de vida al personaje de 'Severus Snape', en la que revela que ha sido víctima de amenazas de muerte y muchos ataques racistas, por lo que reforzaron la seguridad en el set de grabaciones.

Después de que se anunciara el regreso de la franquicia escrita por J.K Rowllig a la pantalla, aunque en esta ocasión en la chica y no grande, pues la empresa HBO Max decidió hacer una serie en la que presuntamente cada libro será una temporada para abarcar todos los detalles del mundo mágico que por cuestiones de tiempo deben de quitar los filmes. Pero, este regreso no solo ha traído alegría y emoción en el fandom, sino también una serie de críticas y amenazas que ha hecho que productores contraten seguridad.

En una entrevista para The Times de Essiedu, que salió tras el primer tráiler de la serie, comentó que después de que se confirmara que será 'Snape', el icónico mago interpretado por el fallecido Alan Rickman que lo hizo uno de los más queridos y odiados a la vez ante su nivel de complejidad que hasta el final se reveló su verdadera esencia, ha estado recibiendo amenazas de muerte muy serias y racistas con comentarios como "Me han dicho: 'Renuncia o te mataré'".

Como se recordará, en los filmes y los libros, 'Snape' es caucásico, mientras que Essiedu es afroamericano, siendo este el origen del odio en su contra, y por lo cual, en su entrevista, el actor lamentó la reacción por parte del público, destacando que nadie debería de sufrir esa clase de ataques y amenazas a su vida por su trabajo: "La realidad es que si miro Instagram, veo a alguien diciendo: 'Voy a ir a tu casa y te voy a matar'. Aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo".

Pappa es el nuevo Snape. Internet

Finalmente, el actor de I May Destroy You, declaró que la hay muchos que trabajan en lugares en que ponen en riesgo su vida, pero él solo es un actor que interpreta a un mago, por lo que le afecta todo esto de manera mental, pero, que esto también lo impulsa para hacer más suyo el personaje y hacerlo tan icónico como él recuerda desde niño: "Me imaginaba en Hogwarts volando en escobas, ¿y la idea de que un niño como yo pueda verse representado en ese mundo?, Eso me motiva a no dejarme intimidar por alguien que dice que preferiría que muriera antes que hacer un trabajo del que me sentiré realmente orgulloso".

Por su parte, el director ejecutivo de HBO, Casey Bloys, explicó que el estudio ya había previsto cierta preparación para enfrentar reacciones apasionadas de los fans, y dado a la gravedad de esta intensidad que se ha mostrado, que sabe puede ser aterrador, han contratado seguridad para el set, establecieron protocolos y hasta prepararon emocionalmente a los actores: "Y obviamente tenemos un equipo de seguridad muy competente. Así que, por desgracia, era algo que pensábamos que podría pasar y simplemente intentamos ser lo más cuidadosos posible".

Pappa dice temer por su vida. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui