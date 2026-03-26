VIDEO: Edwin Luna lanza respuesta a quienes lo acusan de copiar el estilo de Christian Nodal

Ciudad de México.- El aspecto físico de las figuras públicas suele estar bajo la lupa constante de la audiencia, y cualquier cambio genera reacciones. Recientemente, Edwin Luna, la voz principal de La Trakalosa de Monterrey, transformó su apariencia desatando una serie de comentarios en redes sociales que lo comparan con su colega del género regional mexicano, Christian Nodal. Ante estos señalamientos, el regiomontano decidió abordar el asunto frente a las cámaras del programa Hoy.

Durante la charla, el intérprete dejó claro que comprende que la gente lo compare. Al ser cuestionado sobre las similitudes que los usuarios señalan, respondió con franqueza: "Yo, es mi opinión, ¿verdad? Esa es mi opinión. Respeto todo lo que dicen, pero en mi opinión, yo creo que siempre que te atreves a hacer un cambio, va a haber comparación. Siempre va a suceder, sea en lo que sea". Para Luna, la imagen exterior puede variar, pero hay elementos inherentes a cada persona que se mantienen intactos.

No, no es Christian Nodal uD83DuDE05

¡Es nada más y nada menos que Edwin Luna! uD83CuDFA4?



¿A poco no se parecen? uD83DuDC40uD83EuDD14 pic.twitter.com/Z8EYcT9HFb — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) January 9, 2026

Destacó que el valor real de un artista radica en aquello que transmite sobre el escenario. En sus propias palabras: "La esencia de cada compañero, artista o de tu servidor, eso es lo que al final no se pierde y lo que no se puede imitar". Uno de los puntos más debatidos por los seguidores fue el uso de accesorios de estilo vaquero. Algunos seguidores interpretaron esto como una imitación del vestuario de Nodal. No obstante, el cantante argumentó que este tipo de prendas responden a sus costumbres norteñas.

Muchos me dicen: 'Es que, pues es por el sombrero, porque no usaba sombrero'. Bueno, el sombrero en mi ciudad natal, en Monterrey, es parte de la cultura. El sombrero, la bota, el cinto vaquero. Yo soy una persona que me encanta montar a caballo, o sea, venimos de otra cultura. Yo soy una persona que me encanta montar a caballo", expresó.

Edwin Luna hace frente a las comparaciones con Christian Nodal. pic.twitter.com/lsuAyMXlad — Programa Hoy (@programa_hoy) March 26, 2026

¿Por qué cambió su apariencia?

Más allá de la vestimenta, el artista compartió que el fondo de esta renovación visual responde a temas de bienestar corporal. Un problema médico lo impulsó a tomar medidas para mejorar su estado de salud. "Primero empecé a bajar de peso, por la tiroides empecé a subir mucho de peso, me empecé a cuidar y como que me compacté", confesó ante los micrófonos.

A este proceso de cuidado físico le sumó un tratamiento de injerto capilar, además de prestar mayor atención a sus hábitos alimenticios. Como resultado de todos estos cambios, su rostro experimentó cambios naturales, como el crecimiento de barba y bigote, algo que nunca antes había sucedido. Todo lo anterior forma parte de la nueva etapa de su vida, enfocada en sentirse bien consigo mismo.

uD83DuDEA8uD83DuDCAC Edwin Luna haciendo cosplay de Christian Nodal en la Feria de del Maíz en San José de Gracia, Aguascalientes



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Fuente: Tribunba del Yaqui