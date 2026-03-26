VIDEO: Rosalía abandona el escenario a medio concierto tras sufrir incidente; reaparece encamada

Milán, Italia.- La reconocida cantante catalana, Rosalía, una vez más se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente tuvo que abandonar el escenario, mientras que se encontraba a medio concierto después de revelar que sufrió un incidente estomacal detrás de bambalinas. Poco después de esta situación, la querida celebridad compartió una foto en la que aparece encamada.

El pasado miércoles 25 de marzo, Rosalía en su LUX Tour por Italia, se presentó en Milán y aunque todo parecía estar todo marchando en orden, la intérprete de Motomami detuvo su show para informar que se sentía demasiado mal y no creíq eu pudiera aguantar más tiempo: "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal".

La exprometida de Rauw Alejandro explicó que se intoxico con una comida y que desde antes del show ya estaba muy mal, pero no quería fallarles a fans, pero, que aunque está dando su mayor esfuerzo, sigue vomitando tras bambalinas y ya sentía un dolor físico del que no podía salir adelante: "He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo. Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar".

Ante esto, la intérprete de Con Altura, declaró que ella estaba intentando seguir adelante hasta el final del espectáculo, pero que ya tenía una situación ya muy complicada de salud que le impedía continuar, por lo que lamentaba esta situación mucho y esperaba que pudieran entenderla: "Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando, voy a darlo todo, pero si tenemos que parar, puede que tengamos que hacerlo si físicamente no puedo continuar. Tengo dolor. Lo siento, lo siento mucho".

Poco después, a través de su cuenta de Instagram compartió una foto de ella al estar en camada dentro de una ambulancia, con suero y antibiótico, agradeciendo el apoyo y la comprensión de todos los que estuvieron presentes en su show y en redes sociales también la animaron ante este problema de salud que enfrentó: "Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estaban allí".

¡#Rosalía compartió una fotografía siendo atendida luego de cancelar su concierto en Milán por una intoxicación! uD83DuDE31uD83DuDEA8uD83DuDC83uD83CuDFFBuD83CuDFE5??uD83DuDCFA #SaleElSol #SESAlMomento pic.twitter.com/lAzfkvDfhB — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui