Abogado de Alicia Villarreal exige prisión preventiva a Cruz Martínez por incumplir medidas de protección

Ciudad de México.- Uno de los abogados que están representando legalmente a la reconocida cantante, Alicia Villarreal, acaba de dar una entrevista a TV Azteca, en la que ha confirmado que el polémico productor musical, Cruz Martínez, sí ha incumplido las medidas de protección que le impusieron en medio de su proceso por violencia familiar y tentativa de feminicidio en contra de la artista mexicana, por lo que están exigiendo prisión preventiva para que lleve el juicio.

Como se sabe, desde hace poco más de un año que el productor y músico de los Kumbia Kings se encuentra en medio de un proceso legal en contra de Alicia, acusado de delitos como violencia familiar, robo y tentativa de feminicidio, por los cuales se le pidió llevar el proceso tras las rejas, pero mediante amparos logró llevarla en libertad condicionada, en el que el juez lo obliga a cumplir peticiones para mantenerse fuera de las rejas, como presentarse cada 15 días a firmar ante la autoridad.

Pero, el pasado jueves 27 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, reveló que el pasado 15 de marzo no se cumplió, por lo que el próximo 14 de abril harán una audiencia para cambios en esto. Por ello, Gerardo Rincón, abogado de Alicia aclaró la situación, explicando lo dicho por las autoridades: "La OMECA manda un oficio diciendo que el señor Cruz no ha cumplido con las medidas puestas por la autoridad. Esta nueva situación es que la Fiscalía que fue incumplida las medidas del señor Cruz, por lo que se hará una audiencia y se cambiarán las medidas cautelares".

Ante esto, para Venga la Alegría, el abogado destacó que él ya tiene el escrito, en el que agrega nuevas medidas en contra de Cruz, a favor de la exvocalista de Grupo Límite, señalando que en la audiencia se definirá si se mantienen o no las actuales y si aceptarán sus nuevas peticiones: "El señor debió de haber ido a firmar, y no se presentó a firmar, obviamente está evadiendo, obviamente va a inventar mil evasivas y comentarios, y que familiares enfermos, trágicos inventos, pero él es responsable de firmar, y si no cumplió, a ver que sucede en la audiencia".

¡Cruz Martínez ASEGURA que él es la VÍCT1M4 en su ÚLTIMA audiencia contra Alicia Villarreal! ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/kDZBkZ6n56 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 27, 2026

El representante de la exparticipante de Juego de Voces, declaró que una de estas medidas que van a solicitar es la prisión preventiva, señalando que las acusaciones en su contra son graves, y que hay pruebas, por lo que cree que el estar en la cárcel es justo en este caso: "No tengo conocimiento, al parecer son dos, pero no tengo conocimiento y no quisiera decir algo que no me consta, esto no ha terminado, hay violencia y tengo pruebas, tengo dictámenes médicos y voy con todo a donde tope todo esto".

Finalmente, declaró que el socio de Arturo Carmona, al parecer ya ha faltado a dos sesiones de firmas, aclarando que no sabe si es verdad, pero sea como sea, el que siga fallando a las medidas debe de ser castigado, afirmando que le molesta que no tiene severas medidas como otros, y aún así no hace lo que se le pide: "Desconozco de los titulares o lo que me comentas, simplemente yo estoy inconforme porque no ha cumplido, aún con tantas ventajas que le dio la Fiscalía, y aún así no cumple".

El abogado de Alicia Villarreal asegura que Cruz Martínez podría ir a prisión por incumplimiento de medidas cautelares. uD83DuDCA5uD83DuDE35?uD83DuDCAB#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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Fuente: Tribuna del Yaqui