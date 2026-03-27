Asaltan a Aarón Mercury en CDMX: Sujetos armados amenazaron de muerte a su madre

Ciudad de México.- La noche del jueves 26 de marzo de 2026 el reconocido creador de contenido Aarón Hernández González, a quien le llaman Aarón Mercury, sufrió junto a su madre una de las experiencias más difíciles tras ser asaltados al salir de una plaza comercial en Ciudad de México. En el video que subió a su perfil oficial de Instagram se le ve visiblemente afectado mientras cuenta la historia.

Un poco más tarde, en una transmisión en vivo en TikTok, el ex participante de La Casa de los Famosos México reveló más detalles de lo que ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón, pues los hombres armados lo interceptaron mientras viajaban a bordo de un vehículo. De acuerdo con su testimonio, él y su progenitora Nancy González fueron interceptados por delincuentes que les quitaron sus celulares y carteras.

"Venía saliendo de la plaza y hay una parte donde tienes que dar unas vueltas, hay tráfico, no puedes irte así de corrido. Pasamos por ahí y de repente estoy hablando con mi madre, llegan dos chavillos de mi lado izquierdo, los dos con pistola", puntualizó el joven de 25 años, quien desde que terminó su participación en el popular show de Televisa ha estado más inmiscuido en los medios tradicionales.

Aaron Mercury

Entre los objetos de los que le despojaron están anillos, un reloj marca Boss y demás pertenencias, además de por supuesto el tremendo susto, pues Nancy en algún punto intentó bajarse de la camioneta y los atracadores amenazaron con matarla. El influencer mencionó que lo alterada que estaba la mujer que le dio la vida fue porque estos hombres le habían apuntado con el arma a su hijo.

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"Como consejo, siempre den todo, siempre manténganse tranquilos, porque no sabes si te van a disparar… Nunca me había pasado que me apuntaran con un arma. Se siente muy intenso… alguien más tiene tu vida en sus manos", especificó Mercury. En una reciente publicación aparece con una de sus mascotas, más relajado. Por el momento, se desconoce si Aarón presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui