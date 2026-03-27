Clara Brugada confirma a Andrea Bocelli en el Zócalo y esto sabemos del concierto gratuito

Ciudad de México. - Este viernes 27 de abril de 2026, la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, confirmó que el sábado 18 de abril de 2026, a las 19:00 horas, se realizará un concierto gratuito del cantante de ópera Andrea Bocelli en el Zócalo capitalino. A continuación, como siempre, aquí en TRIBUNA te presentamos cada uno de los detalles de este anuncio.

"Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México @AndreaBocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito. Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo. ¡Bienvenido #AndreaBocelli al #Zócalo! #CapitalDeLaTransformación", escribió Brugada Molina.

Recordemos que el pasado 1 de marzo de 2026, en el mismo sitio, se llevó a cabo el espectáculo de la colombiana Shakira, con más de 400 mil asistentes. De igual manera, Brugada Molina compartió un video de 42 segundos en el que hace puntual énfasis en los eventos que se han realizado en esta emblemática plaza. Asimismo, se difundió el póster oficial del show, en el que se indica que será parte del 30 aniversario del álbum Romanza del cantante italiano.

Andrea Bocelli

¿Quién es Andrea Bocelli?

Andrea Bocelli nació el 22 de septiembre de 1958, y su carrera despegó al participar en el 44.º Festival de la Canción de Sanremo, interpretando Il mare calmo della sera. Como dato, en 1994 grabó 15 álbumes de estudio en solitario, de música tanto pop como clásica, además de tres discos de grandes éxitos y nueve óperas completas, vendiendo más de 75 millones de copias en todo el mundo.

Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México @AndreaBocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito.



Será una velada mágica… pic.twitter.com/ANW6gasaGj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 27, 2026

Por el momento, el talentoso músico no se ha pronunciado sobre el evento, ya que su última publicación en redes sociales fue el 25 de marzo, cuando escribió: "En la oración, dejamos de hablar y empezamos a escuchar, y en ese silencio, nos sentimos menos solos. He aprendido a pensar en la fe como una brújula en lugar de un mapa: nos mantiene orientados, nos recuerda quiénes somos y nos señala la dirección correcta, sin seguir el camino por nosotros".

Fuente: Tribuna del Yaqui