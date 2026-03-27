¿Deberá cancelar su gira? Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su accidente y da inesperada noticia

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rock y actriz mexicana, Alejandra Guzmán, después de que preocupara por un aparente estado delicado de salud por haber sufrido un terrible accidente en su hogar, que ocasionó que se le safara la cadera, según informes, acaba de reaparecer en TV Azteca, y en entrevista rompe el silencio dando una inesperada noticia, ¿acaso cancelará su gira?

Fue el pasado jueves 26 de marzo que el reconocido padre de 'La Guzmán', el actor y cantante, Enrique Guzmán, reveló en una rueda de prensa que hace poco su hija sufrió una caída por la que se le safo la cadera, por culpa de su perro, a lo que destacó que estaba bien y en recuperación: "El pin... perro que tiene, se le atravesó antier y se le safo en la cadera, estuvo con tratamientos, está ya con masajes, le volvieron a poner el hueso, ya sabe que tiene las dos caderas de titanio, y ya está bien, excepto que el perro se le atravesó en medio".

Ahora, este viernes 27 de marzo del año en curso, Alejandra apareció ante las cámaras de Venga la Alegría, afirmando que está bien, que aunque sí se cayó y se safo la cadera, en realidad no fue algo muy grave y los doctores la hicieron el arreglo necesario para reacomodar la cadera en su lugar: "Estoy muy bien, fue una caída con suerte, de verdad que tuve mucha suerte de caer bien, y me la me metieron, ahora sí que la tengo bien metida, la cadera".

¡Alejandra Guzmán SUFRE GRAVE ACCIDENTE tras una CAÍDA en su casa! ¿Qué opinas sobre sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/9X4XaAW5C8 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 25, 2026

Ante esto, agregó que por fortuna se encuentra en terapia que la está ayudando para fortalecer sus huesos una vez más, dejando en claro que no hay retrasos ni cancelaciones para su gira, hasta el momento, por lo que regresará a los escenarios el próximo 27 de julio: "Estoy en terapia, ya me estoy poniendo acá, y vuelvo el 27 de julio, empieza mi gira. Gracias a Dios, tengo mucha salud y mucha gente que me está apoyando, entonces ¿qué más quiero?, ya estoy completa de nuevo".

Finalmente, destacó que va a estar en la presentación de la obra de teatro, La Malinche, destacando que tiene mucha energía, y que para ella la vida vale la pena vivirla, por lo que siempre va a ser una guerrera para continuar en este mundo disfrutando de todo lo bueno: "Mañana nos vemos en La Malinche, estoy muy emocionada, es un honor para mi, y ahí nos veremos. Como siempre (soy una guerrera), la vida vale la pena vivirla".

Alejandra Guzmán reaparece luego de la aparatosa caída que alarmó a sus fans, la cantante asegura que se encuentra mejorando para seguir brindando lo mejor de sus shows. uD83DuDCA5uD83DuDC40#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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Fuente: Tribuna del Yaqui