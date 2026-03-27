Échate un taquito; estos son los precios del menú en la taquería en Hermosillo de Carín León

Hermosillo, Sonora.- El cantante Carin León inauguró su propio establecimiento gastronómico, 'El Coyote del Norte', en Hermosillo, Sonora, el 25 de marzo de 2026. Ubicado en Plaza 662, el local ofrece un menú que combina cortes de alta calidad con la tradición de la carne asada sonorense, bajo un formato de taquería con enfoque moderno.
Un espacio moderno y acogedor
La taquería cuenta con un diseño de dos pisos, con una propuesta visual que combina elementos rústicos y elegantes. El espacio incluye una barra amplia de bebidas alcohólicas, lo que sugiere que no solo funcionará como taquería, sino también como punto de reunión nocturno.
Apertura y horarios
'El Coyote del Norte' abrió sus puertas el 25 de marzo, pero la apertura oficial al público será el 27 de marzo. Los horarios de atención son:
- Domingo a jueves: 1:00 pm a 12:00 am
- Viernes y sábado: 1:00 pm a 2:00 am
Menú y precios
Entradas
- Queso fundido (machaca de cecina: $190; rajas con chile toreado: $170; chorizo: $170)
- Aguachile de papada: $280
- Papada chiltepín: $280
- Tiradito de ribeye: $490
- Papas beisboleras: $120
- Chicharrón de diezmillo: $320
- Papas Coyote: $120
- Cóctel de elote: $120
- Mollejas: $90
- Guacamole machacado: $160
- Frijoles maneados: $120
- Cebollas asadas: $90
Tacos de autor
- Coyotito Güero: $325
- Wagyu Jalapeño: $325
- Coyotito Chile Verde: $325
Tacos de asada
- Asada: $120
- Tripa: $95
- Filete: $140
- Caramelo: $150
- Quesadilla: $160
- Lorenza: $135
- Vampiro: $135
- Campechano: $130
- Taco de frijol: $45
Parrillada
- Ribeye Prime (por kilo)
- Wagyu (por kilo)
- Filete de cabrería: $490
Postres
- Trenza de ate de membrillo: $150
- Tarta de manzana: $160
- Pastel de tres leches: $140
- Fresas con crema: $120
- Coyota con helado: $120
- Dona con helado: $120
Menú infantil
- Dos tacos de asada y uno de frijol: $160
- Quesadillas: $120
Fuente: Tribuna del Yaqui